

المجمع الغازي برقان.. قيمة مضافة للإقتصاد الوطني أكدت مصالح مديرية الطاقة أن المجمع الغازي برقان بجنوب ولاية أدرار يكتسي أهمية إقتصادية معتبرة لما يشكله من قيمة مضافة للإقتصاد الوطني من حيث المنتجات



الطلبة ينتفضون من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين أكد الإتحاد العام الطلابي الحر، أمس،مشاركته بقوة في التجمعات التضامنية مع القضية الفلسطينية، داعيا جموع الطلبة للنفير العام بالعاصمة و الزحف نحو القاعة البيضاوية اليوم،



أويحيى في "رقـــــــــــان"..اليوم يقوم الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم ، بزيارة عمل وتفقد إلى دائرة رقان بولاية أدرار، حيث سيدشن مجموعة من المشاريع الطاقوية والصناعية المهمة. وحسب بيان لمصالح



"كعوان "و" السفير الأمريكي" يتطرقان إلى وضع الصحافة استقبل وزير الاتصال, جمال كعوان، أول أمس، بمقر دائرته الوزارية سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, جون .ب. ديروشر الذي استعرض معه وضع الصحافة في الولايات



تيسمسيلت: انطلاق أشغال انجاز 200 مسكن للبيع بالإيجار بثنية الحد انطلقت، أول أمس، بمدينة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت أشغال انجاز حصة 200 مسكن بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج "عدل2" للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن. وتشرف على انجاز



مناصرة يدعو " الأميـــــــــار" للتواصل مع المواطنين دعا رئيس حركة مجتمع السلمي عبد المجيد مناصرة، أمس، بالجزائر العاصمة, منتخبي الحركة إلى ضرورة الالتزام بالتواصل مع المواطنين، لمواجهة المشاكل المطروحة على المستوى المحلي. وأوضح



نورية بن غبريط : ندوات جهوية حول التكوين والتسيير في قطاع التربية أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن تنظيم ندوات جهوية حول التكوين والتسيير في قطاع التربية ، تحت إشراف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط . وكشفت



ممثلي الشعوب العربية من الرباط يدنون ... أجمعت البرلمانات العربية، اليوم الخميس بالرباط، على إدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، محذرين من تداعيات هذا القرار على المنطقة، خصوصا



إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 14 ديسمبر 2017، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ. كداو"، المدعو"أبو موسى"، الذي كان قد التحق