أويحيى في "رقـــــــــــان"..اليوم
يقوم الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم ، بزيارة عمل وتفقد إلى دائرة رقان بولاية أدرار، حيث سيدشن مجموعة من المشاريع الطاقوية والصناعية المهمة. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الوزير الأول سيدشن حقلا غازيا جديدا يسمى بـ “رقان الشمال”. كما يقوم أويحيى خلال هذه الزيارة بتدشين مصنع جديد للاسمنت في بلدية تيمكتان.وسيكون الوزير الأوّل مرفوقا بوفد وزاري هام.
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