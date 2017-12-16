"كعوان "و" السفير الأمريكي" يتطرقان إلى وضع الصحافة





استقبل وزير الاتصال, جمال كعوان، أول أمس، بمقر دائرته الوزارية سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, جون .ب. ديروشر الذي استعرض معه وضع الصحافة في الولايات المتحدة و الجزائر. وأوضح بيان للوزارة أن "المحادثات شكلت فرصة لاستعراض وضع الصحافة في العالم عموما و الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر بصفة خاصة و إجراء مقارنات قصد تحديد النقاط المشتركة و خصوصيات كل منهما"، مؤكدا:"..تناول وضع الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التقدم المذهل لكبرى الأرضيات, أن وسائل الاعلام الالكترونية بدأت تتأثر بدورها من آثار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي". وفي نفس السياق أكد جمال كعوان "ضرورة تحول الصحافة الجزائرية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية و الاقتصادية و التكيف مع عصر الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي"، مستطردا:"..كل هذه التطورات انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية"، داعيا "لبعث التعاون بين البلدين في مجال التكوين في المهن الجديدة للصحافة في عصر الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي". وحرص كعوان على تقديم "الاشادة بصفة خاصة" بالرئيس الراحل جون فيتزيجيرالد كندي "الذي نوه غداة الاستقلال بالجزائريين نظير تضحياتهم الاستثنائية في سبيل حريتهم و استقلالهم".

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