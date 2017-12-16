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16/12/2017 10:51:00

تيسمسيلت: انطلاق أشغال انجاز 200 مسكن للبيع بالإيجار بثنية الحد


انطلقت، أول أمس، بمدينة ثنية الحد  بولاية تيسمسيلت أشغال انجاز حصة 200 مسكن بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج "عدل2" للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن. وتشرف على انجاز هذه الحصة السكنية التي أعطى الوالي عبد القادر بن مسعود إشارة انطلاقها في إطار زيارته التفقدية لبلدية ثنية الحد مؤسسة جزائرية خاصة وذلك في مدة 22 شهر حيث اختيرت أرضيتها بمنطقة "هلال بن غانم" بالمخرج الشمالي للمدينة. وتندرج هذه السكنات في إطار برنامج ألف مسكن ل«عدل2» الذي حظيت به بلديتي تيسمسيلت (800 مسكن) وثنية الحد(200 مسكن) وفق الشروحات المقدمة. وأكد الوالي خلال لقاء صحفي على هامش هذه المراسم أنه طلب من مقاولة انجاز هذه السكنات بضرورة تكثيف الجهود للانطلاقة بصورة فعلية وقوية بالورشة.وكشف أن بلدية ثنية الحد حظيت خلال السنة الجارية بحصة إضافية قوامها 400 مسكن للبيع بالإيجار ضمن البرنامج التكميلي «عدل2» والتي ستجسد بمنطقة «هلال بن غانم» مبرزا بأن «برنامج عدل2 عرف بعض الاختلالات بالولاية والتي تجاوزنها حاليا». ومن جهته أعلن مدير مشاريع سكنات «عدل» بالولاية عمر بلجوهر في تصريح للصحافة بالمناسبة عن «انطلاق جميع مشاريع سكنات البيع بالإيجار ضمن برنامج «عدل2» خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة على أقصى تقدير». وكشف عن استفادة الولاية خلال السنة الجارية من حصة 1.500 مسكن للبيع بالإيجار ضمن برنامج «عدل2» والتي ستعين مقاولاتها ريثما يتم منح الغلاف المالي للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن من قبل الحكومة.وللإشارة تضمنت الزيارة التفقدية للوالي معاينة مشروعي انجاز فندق بسعة 48 سرير في إطار الاستثمار الخاص ومخيم للشباب بسعة 300 سرير بمحاذاة الحظيرة الوطنية للأرز إلى جانب تفقد الأرضية التي ستحتضن مشاريع سياحية خاصة بذات الغابة.

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