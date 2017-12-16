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16/12/2017 10:48:00

مناصرة يدعو " الأميـــــــــار" للتواصل مع المواطنين


دعا رئيس حركة مجتمع السلمي عبد المجيد مناصرة، أمس،  بالجزائر العاصمة, منتخبي الحركة إلى ضرورة الالتزام بالتواصل مع  المواطنين، لمواجهة المشاكل المطروحة على المستوى المحلي. وأوضح  مناصرة في كلمته خلال "الملتقى الوطني لرؤساء البلديات"، أهمية  المنتخبين في الحركة لكونهم يشكلون "القاعدة السياسية للحركة في الحكم والتي  كلما كانت متواصلة مع الشعب استطاعت الرسوخ في الحكم المحلي"، مشيرا إلى أن  الحركة تحوز في حدود 1400 منتخب محلي مما يمكنها من "تشكيل مدرسة كبيرة خلال خمس سنوات القادمة". واعتبر رئيس الحركة أن "المنتخبين المحليين يمثلون الوسيط الفعلي بين الإدارة والمواطن وكلما كان هذا الوسيط فعال أكسب الحركة فعالية ومكانة مرموقة في المجتمع والدولة". وبعدما أشار إلى المشاكل التي قد تعترض رؤساء البلديات هذه السنة خاصة في مجالات التسيير في ظل العجز المالي ومشاكل التنمية والفساد وغيرها، ذكر مناصرة أن "الحركة لها القدرة على معالجة هذه الأزمات لا سيما وأنها  تسير--كما قال- 50 بلدية وتشارك في 400 بلدية وتشارك أيضا في تسيير 23 مجلس شعبي ولائي". ومن بين الحلول المقترحة أكد مناصرة على أهمية التكوين لرؤساء البلديات والمنتخبين والذي يمكنهم من النجاح والقيادة ومواجهة المشاكل والأزمات, داعيا  المنتخبين الجدد إلى الحرص على الاتصاف بالأخلاق و الوطنية والتواصل مع المواطنين وكذا التعاون مع الشركاء. ودعا نفس المسؤول إلى إصلاح قانون البلدية والولاية واستحداث قانون خاص بالجباية المحلية والالتزام بالنزاهة و الكفاءة في تسيير الشؤون المحلية إلى جانب الإلتزام بمبدأ الديمقراطية التشاركية أمام المواطنين والمجتمع المدني.

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