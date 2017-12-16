نورية بن غبريط : ندوات جهوية حول التكوين والتسيير في قطاع التربية
أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن تنظيم ندوات جهوية حول التكوين والتسيير في قطاع التربية ، تحت إشراف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط . وكشفت الوزارة في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك" عن تنظيم ندوات جهوية حول التكوين والتسيير في القطاع، وذلك تحت إشراف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وتنطلق الندوات الجهوية يومي" الإثنين والثلاثاء" 18و 19 ديسمبر الجاري، حول ملفي التكوين والتسيير في قطاع.وذلك في كل من ولايات قالمة، الجزائر (الوسط)، تلمسان وورقلة.
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