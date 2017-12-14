إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 14 ديسمبر 2017، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ. كداو"، المدعو"أبو موسى"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته: مسدس(01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ؛مخزن(01) ذخيرة مملوء؛ قنبلتين (02) يدويتين؛ ثلاث(03) قذائف هاون.
النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية.
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