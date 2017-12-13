وصول عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الى الرباط
حل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 بالعاصمة المغربية الرباط للمشاركة غدا الخميس 14 ديسمبر، في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية ، الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي ،بدعوة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، وذلك من اجل اتخاذ الموقف الذي يرقى الى مستوى الوضعية الصعبة التي تجتازها القضية الفلسطينية . رئيس مجلس الامة كان في استقباله في مطار الرباط سلا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المغربي، السيد رشيد العبيدي.
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