

عرقاب: سونلغاز "عازمة"على تحسين نوعية خدمتها وتطوير أنشطتها صرح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، بغرداية أن المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) "عازمة" على تحسين نوعية خدمتها وتطوير أنشطتها من خلال تدعيم شبكة



بن صالح يشارك قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية غدا بدعوة من رئيس الإتحاد البرلماني العربي، يشارك السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، غدا الخميس 14 ديسمبر 2017، على رأس وفد برلماني



توقيف تاجري مخدرات ببرج بوعريريج في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 12 ديسمبر 2017 ببرج بوعريريج/ن.ع.5، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما و(17,5) كيلوغرام من



سامسونغ-الجزائر : اطلاق أول مصنع لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر أعلن المصنع الكوري الجنوبي للهواتف النقالة "سامسونغ اليكترونيكس" سهرة أول أمس، بالجزائر العاصمة عن اطلاق أول مصنع لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر من خلال فرعه

بن غبريط تعلن عن امتحانات الكفاءة للأساتذة أعلنت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريط، عن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية، وتنظيم دورة جديدة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية. وأوضحت الوزيرة



"تيسمسيلت" ولاية فلاحية بامتياز أنهى ،عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والصيد البحري زيارته إلى ولاية تيسمسيلت في وقت متأخر من مساء ،أول أمس،بعدما تفقد في أول محطة له حظيرة



أويحيى يضع القاعة البيضاوية تحت تصرف المتضامنين مع القدس سيتم صبيحة يوم السبت 16 ديسمبر الجاري وضع القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف تحت تصرف الجمعيات والأحزاب السياسية والمواطنين الراغبين في تنظيم تجمع تضامني



"طمار" يهدد الشركات بـ"الفايسبوك" هدد وزير السكن ،عبد المجيد تمار، شركات الإنجاز المكلفة بمشاريع "عدل"، بفضحها عبر "الفايسبوك"، كما منحها آخر فرصة للتسريع في عملية انجاز الوحدات السكنية المتاخرة