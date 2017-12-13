بن صالح يشارك قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية غدا
بدعوة من رئيس الإتحاد البرلماني العربي، يشارك السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، غدا الخميس 14 ديسمبر 2017، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية والدورة الإستثنائية للإتحاد البرلماني العربي، التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف وذلك من أجل إتخاذ موقف يرقى إلى مستوى المحنة التي تجتازها القضية الفلسطينية.
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