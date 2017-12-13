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13/12/2017 13:38:00

توقيف تاجري مخدرات ببرج بوعريريج


في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 12 ديسمبر 2017 ببرج بوعريريج/ن.ع.5، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما و(17,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفارز أخرى ببرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، مركبة رباعية الدفع و(2,42) طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين (02) وضبطوا ثلاثة (03) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بسيدي بلعباس/ن.ع.2 وتيزي وزو/ن.ع.1، فيما أوقفوا أربعة (04) مهربين وحجزوا (3113) وحدة من مختلف المشروبات بكل من سعيدة ووهران وتلمسان/ن.ع.2. كما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وميلة.

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