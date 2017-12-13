سامسونغ-الجزائر : اطلاق أول مصنع لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر





أعلن المصنع الكوري الجنوبي للهواتف النقالة "سامسونغ اليكترونيكس" سهرة أول أمس، بالجزائر العاصمة عن اطلاق أول مصنع لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر من خلال فرعه الجزائري " سامسونغ ألجيري" وشريكه المختص في التوزيع " تايمكوم" بقدرة انتاج تقدر بـ 5،1 مليون وحدة في السنة. وأوضح مدير التسويق بشركة سامسونغ الجزائر ،رياض عطوشي، على هامش حفل اطلاق المصنع إلى أن "تدشين هذه الوحدة الجديدة للتركيب يعد خطوة هامة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط سامسونغ الجزائر بتايمكوم من أجل المساهمة في تنمية النظام الفرعي لقطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الرقمي في الجزائر مع ضمان تحويل كبير للتكنولوجيا". وأبرز نفس المسؤول أن الامر يتعلق بالنسبة لـ"سامسونغ اليكترونيكس" بثاني مصنع للتركيب في العالم بعد ذلك الذي اطلق في الارجنتين مما يؤكد مدى اهتمام المصنع العالمي للسوق الجزائرية مضيفا في هذا الصدد أن "المشروع يأتي أيضا طبقا للإصلاحات الاقتصادية والنمط الجديد للنمو الذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية و الرامي إلى تنمية و ترويج الانتاج الوطني". وألح يقول أن الهدف بالنسبة لسامسونغ الجزائر يكمن في "عرض مجموعة واسعة من المنتوجات على المستهلكين الجزائريين والتي تستجيب لترقباتهم من حيث التنويع و الجودة" مطمئنا بأن منتوجات سامسونغ المصنوعة في الجزائر ستكون " تحت اشراف الشركة الأم". و من جانبه صرح المسير العام لمؤسسة " تايمكوم" ،سعيد عيسى أحسن، أن المصنع الجديد القائم الواقع في المنطقة الصناعية رويبة (الجزائر العاصمة) تم انجازه بأموال خاصة لمؤسسته مما يجعل المشروع جزائري 100 بالمائة. ومن المرتقب أن يستفيد المصنع الذي يتربع على مساحة مقدرة بحوالي 2 هكتارين و المزود بخط تركيب وانتاج مقدر بـ 600 ، 3 متر مربع من توسعة ابتداء من السنة الثانية و من فضاء للتخزين و أخر خاص باللوجستية ، وكذا من العديد من المنشآت الأخرى المرتبطة بتكنولوجيا تصنيع الهواتف النقالة، كاشفا أن هذه الوحدة التي تتمتع بإنتاج 5ر1 مليون وحدة من الهواتف الذكية في السنة ستسمح باستحداث 400 منصب شغل مباشر و المئات من المناصب الأخرى في مرحلة اولية مضيفا بأنه من المرتقي أن تصل هذه الوحدة الى 5ر2 مليون وحدة مع بداية السنة الثانية و استحداث 250 منصب شغل أخر مباشر.

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