بن غبريط تعلن عن امتحانات الكفاءة للأساتذة
أعلنت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريط، عن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية، وتنظيم دورة جديدة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية. وأوضحت الوزيرة في منشور على حسابها في الفايسبوك، أنه: تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية، وتنظيم دورة جديدة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية.وأضافت بن غبريط إن الرتب المعنية للامتحانات الترقية أستاذ التعليم الثانوي، مساعد رئيسي للتربية، مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وأشارت الوزيرة إلى أن التسجيل وإيداع الملفات بمراكز خاصة على مستوى مديريات التربية ابتـداء من 14 ديسمبـر2017 إلى غاية 04 جانفي 2018، فيما سيكون إجراء الامتحان يوم 21 جانفي 2018.
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