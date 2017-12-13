

سامسونغ-الجزائر : اطلاق أول مصنع لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر أعلن المصنع الكوري الجنوبي للهواتف النقالة "سامسونغ اليكترونيكس" سهرة أول أمس، بالجزائر العاصمة عن اطلاق أول مصنع لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر من خلال فرعه

بن غبريط تعلن عن امتحانات الكفاءة للأساتذة أعلنت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريط، عن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية، وتنظيم دورة جديدة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية. وأوضحت الوزيرة



"تيسمسيلت" ولاية فلاحية بامتياز أنهى ،عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والصيد البحري زيارته إلى ولاية تيسمسيلت في وقت متأخر من مساء ،أول أمس،بعدما تفقد في أول محطة له حظيرة



أويحيى يضع القاعة البيضاوية تحت تصرف المتضامنين مع القدس سيتم صبيحة يوم السبت 16 ديسمبر الجاري وضع القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف تحت تصرف الجمعيات والأحزاب السياسية والمواطنين الراغبين في تنظيم تجمع تضامني



"طمار" يهدد الشركات بـ"الفايسبوك" هدد وزير السكن ،عبد المجيد تمار، شركات الإنجاز المكلفة بمشاريع "عدل"، بفضحها عبر "الفايسبوك"، كما منحها آخر فرصة للتسريع في عملية انجاز الوحدات السكنية المتاخرة



فرعون: غلق "الفايسبوك"..الحل لحجب لعبة "الحوت الأزرق" أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس، أنه لا يمكن حجب لعبة "الحوت الازرق" تماما، موضحة أن حجبها يتوقف على



انطلاق الملتقى الوطني التراثي الفكري والديني للعلامة أحمد بن يحيى الونشريسي بتيسمسيلت سلط مختصون مشاركون في الملتقى الوطني "الإنتاج الفكري والثقافي لمنطقة الونشريس...أحمد بن يحيى الونشريسي أنموذجا" الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت اشرف على افتتاحه عبدالقادر