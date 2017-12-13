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13/12/2017 10:14:00

أويحيى يضع القاعة البيضاوية تحت تصرف المتضامنين مع القدس


سيتم صبيحة يوم السبت 16 ديسمبر الجاري وضع القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف تحت تصرف الجمعيات والأحزاب السياسية والمواطنين الراغبين في تنظيم تجمع تضامني مع القضية الفلسطينية. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن هذه المبادرة  تأتي "قصد تمكين سكان العاصمة من التعبير عن موقفهم من هذه القضية في ظل احترام التنظيم الذي يمنع المسيرات عبر الجزائر العاصمة", مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك "ستستجيب الولايات الأخرى لكل طلب محلي لعقد تجمعات مماثلة يوم السبت 16 ديسمبر 2017 لدعم قضية الشعب الفلسطيني الشقيق"، مؤكدا أنه "وفاء لتقاليده النبيلة والتزامه بالقضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته, فإن الشعب الجزائري يعبر بقوة وبمختلف السبل عن استنكاره ورفضه لزعم اعتبار القدس الشريف عاصمة للمحتل الإسرائيلي". وذكر البيان أن الجزائر كانت "قد نددت رسميا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر القدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي, انتهاكا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة", مضيفا أن هذا الموقف جاء "متماشيا مباشرة مع التزام بلادنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف".

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