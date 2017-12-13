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13/12/2017 10:05:00

"طمار" يهدد الشركات بـ"الفايسبوك"


هدد وزير السكن ،عبد المجيد تمار، شركات الإنجاز المكلفة بمشاريع "عدل"، بفضحها عبر "الفايسبوك"، كما منحها آخر فرصة للتسريع في عملية انجاز الوحدات السكنية المتاخرة بمختلف ولايات الوطن. وكشفت وزير السكن عن تأخر 20 ولاية  في انجاز مشاريع "عدل"، معلنا عن تسجيل  أكثر من  38  ألف وحدة سكنية بصيغة عدل تعرف تأخرا، و286 وحدة سكنية" البيبي   "و أكثر من 10 ألاف وحدة سكنية  للسكنات الاجتماعية، مشيرا إلى أن ولاية الشلف تأخرت  في ألفين وحدة، بالإضافة إلى ولاية عين الدفلى، بالرغم من عدم وجود أي مشكل مالي علاوة على ولاية بسكرة شركة العمران الجزائرية تأخر في إنجاز السكنات، ناهيك عن ولاية بومرداس لشركة كاتيك لديهم 3 مشاريع ببرج منايل.، بالإضافة إلى ولاية البليدة التي تأخرت في الانجاز بموقعين 7 آلاف سكن عرف تأخر، أما ولاية البويرة عرفت تأخر في موقع 400 سكن بسور الغزلان، وقال إنه لا يوجد أي مشكل مالي وبالرغم من ذلك إلا أنّ الأشغال متوقفة. وأضاف الوزير:" ..ولاية تبسة بها 3 آلاف سكن يعرف تأخرا، أما ولاية تلمسان فالتأخر ملحوظ بـ400 مسكن بالرمشي و400 مسكن بالغزوات، أما بولاية تيزي وزو فقد مس التأخر  1000 مسكن بدراع الميزان، وولاية سطيف سجل  التأخر بثلاث مواقع 2000 مسكن ويوجد تأخر كبير في الانجاز، وولاية سيدي بلعباس 900 مسكن، أما ولاية قالمة 400 مسكن ولاد زناتي، و 600 مسكن في بلخير و700 مسكن"، مسترسلا:"..ولاية معسكر فهناك تأخر في 750  مسكن و650 مسكن، ولاية الطارف موقع ألف مسكن". وقال:"عرفت ولاية الوادي تأخر كبير حيث وصلت نسبة الإنجاز 3 بالمائة وتم إستهلاك 40 بالمائة من الغلاف المالي بالإضافة إلى أن المكلف بالانجاز له عدة مشاريع سكنية في 4 ولايات وله فيها مشاكل". هذا ودعا وزير السكن  المقاولين لقديم تقارير أسبوعية  لتفادي   لتمكين  الوزارة  بمتابعة بوتيرة انجاز  المشاريع   لتفادي    سيناريو  تأخر تسليم المشاريع السكنية  مع تهديد   طمار  بفسخ العقود  في حين عدم استجابة الشركات، مهددا بكشف هوية الشركات المتأخرة في تسليم سكنات "عدل" على   الصفحة الرسمية  للوزير عبر موقع التواصل الاجتماعي  "فايسبوك" ،.

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