فرعون: غلق "الفايسبوك"..الحل لحجب لعبة "الحوت الأزرق"





أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس، أنه لا يمكن حجب لعبة "الحوت الازرق" تماما، موضحة أن حجبها يتوقف على حجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي وهو الأمر غير وارد اطلاقا. وأوضحت ايمان هدى فرعون،خلال مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، " تقنيو اتصالات الجزائر، والهيئة الوطنية للحماية والوقاية من الجرائم المتصلة بتكنلوجيات الاعلام والاتصال، وتقنيو الامن الوطني والدرك الوطني، اجمعوا على أنه يستحيل حجب هذا النوع من الألعاب تماما، والحل الوحيد للتخلص منها هو التخلص من مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن الأمر راجع إلى سبب بسيط وهو أنه هذه الألعاب ليس لديها موقع واضح يمكن حجبه، وأضافت:"..الموقع الخاص بها حجب منذ مدة طويلة لكن بحكم أنها ألعاب متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا أردنا التخلص منها يجب التخلص من جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الغير وارد اطلاقا. وأوضحت فرعون:"..منذ مدة طويلة ونحن نعاني من هذه المشاكل وليس فقط من اللعبة الأخيرة التي اثارت موجة هلع كبيرة وسط الأولياء فهناك مشاكل المعلومات المغلوطة والدينية والتاريخية من قبل بعض المواقع التي تروج لمعلومات خاطئة، ونحن نعمل لكل الامكانيات المتوفرة لحماية الافراد". ودافعت الوزيرة عن قطاعها، حيث ردت على القائلين إن الجزائر غير قادرة في سنة 2017 على حماية مواطنيها وأبنائها من الجرائم الإلكترونية، مؤكدة:"..الإمكانيات التقنية متوفرة لكن الأمر لا ينحصر فقط في الجانب التقني، بل هو توعوي بالدرجة الأولى بداية من الأسرة والتربية، كون أن اللعبة الأخيرة لا يمكن حجبها اطلاقها"، وقالت: "لعبة الحوت الأزرق قتلت أكثر من 100 طفل فقط في روسيا في وقت تعد روسيا هي الأولى عالميا في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية". هذا واعترفت فرعون بأن مؤسّسة بريد الجزائر تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية، وهذا بعد إحالة 10 آلاف عامل على التقاعد، موضحة أن بريد الجزائر تضم في صفوفها اليوم 25646 عمل بعدما كان فيها أكثر من 35 ألف، وأكدت أنّ القطاع سيعرف عملية توظيف واسعة بدءًا من سنة 2018، مسترسلة:" من بين أكثر 25 ألف عامل ببريد الجزائر، أكثر من 5 آلاف عامل بعقود محدّدة المدة وما قبل التشغيل، سيتم ترسيمهم وتوظيفهم في مناصب دائمة قبل نهاية سنة 2018 قبل الشروع في التوظيف الخارجي ، واكدت أنّ الأولوية للتوظيف ستكون لذوي الخبرة المهنية في قطاع البريد، والتوظيف المحلي.

بريد الجزائر تحصل على قرض بقيمة 16 مليار دينار

كشفت فرعون بخصوص مكاتب البريد بالقول:"..يقدر عددها اليوم بـ3700 مكتب وهو دليل على المجهودات لتكثيف الشبكة لكن بالرغم من هذا يبقى يسجل نقص في المجال"، مؤكدة أن مؤسسة بريد الجزائر رغم أنها تحقق ناتج ايجابي حصلت على قرض من قبل صندوق الاستثمار بقيمة أكثر من 16 مليار دينار موجهة لفائدة برنامج استثماري خلال الـ 3 سنوات المقبلة وتسديد القرض سيكون على مدى 12 سنة وهو بهدف انجاز 7 مشاريع ، المشروع الأول يرمى لاقتناء تجهيزات لفرز البريد أوتوماتيكيا، والثاني لنظام الكتروني لتنظيم الطوابير، ومشروع بقيمة أكثر من 8 مليار دينار لإنجاز 311 مكتب بريد جديد بمعايير بنكية بالهضاب العليا والجنوب، تضاف الى المكاتب الاخرى التي تنجزها المؤسسة من اموالها الخاصة، ومشروع لاقتناء اليات عد النقود، ومشروع نظام معلوماتي لتسيير البريد، ومشروع لمكرز تشخيص بطاقات الدفع الالكتروني .

أكثر من 2 مليار دينار للقضاء على مشكل "الريزو"

أكدت الوزيرة، أن أهم مشروع سيتم انجازه في اطار القرض المتحصل عليه، هو تحديث جميع الألياف البصرية لكل مكاتب البري عبر القطر الوطني، موضحة أنه سيتم القضاء نهائيا على مشكل "الريزو مكاش" بعد سنيتين.

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