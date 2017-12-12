مقتل 4 صحفيين يعملون في قناة "اليمن اليوم"، باليمن
أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقتل 4 صحفيين يعملون في قناة "اليمن اليوم"،
مقتل 4 صحفيين يعملون في قناة "اليمن اليوم"، على أيدي المسلحين الحوثيين في العاصمة صنعاء.وكتب الإرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنباء مؤكدة بمقتل 4 من الصحفيين الذين أصيبوا أثناء اقتحام الحوثيين لقناة اليمن اليوم، بعد إصابتهم وبقائهم قيد الاحتجاز".."لم يسعفوا وتركوا ينزفون دون الحصول على مساعدة طبية إلى أن ماتوا".
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