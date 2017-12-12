مقتل 4 صحفيين يعملون في قناة "اليمن اليوم"، باليمن



انطلاق الملتقى الوطني التراثي الفكري والديني للعلامة أحمد بن يحيى الونشريسي بتيسمسيلت سلط مختصون مشاركون في الملتقى الوطني "الإنتاج الفكري والثقافي لمنطقة الونشريس...أحمد بن يحيى الونشريسي أنموذجا" الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت اشرف على افتتاحه عبدالقادر



روسيا تعليق العمل في ممثليتها في العاصمة اليمنية صنعاء. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو قررت تعليق العمل في ممثليتها في العاصمة اليمنية صنعاء.



الأرشيف الوطني ينظم معرضا للصور لمسيرة فيدال كاسترو نظم الأرشيف الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة معرضا للصور لمسيرة الرئيس الكوبي السابق الراحل فيدال كاسترو يبرز العلاقات التاريخية التي كانت تربطه بالجزائر منذ الثورة التحريرية،



التحالف العربي يجدد إصراره على تحرير اليمن أكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد الركن عبد السلام الشحي، عزم قوات التحالف على تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي



استمرار تظاهرات الغضب تنديدا بقرار ترامب بشأن القدس نزل عشرات آلاف المتظاهرين مجددا الى الشوارع الاحد في الشرق الاوسط وأماكن أخرى من العالم احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المثير للجدل بالاعتراف



تراجع أسعار النفط بسبب زيادة منصات الحفر بأميركا هبطت أسعار النفط، أمس، في الوقت الذي أشارت أحدث زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى زيادة أخرى في الإنتاج الأميركي، مما يهدد



إطلاق تطبيق عبر الأنترنت "سدود الجزائر" أطلقت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تطبيقا عبر الانترنت موجه لتسيير السدودي وذلك بحضور وزير الموارد المائية حسين نسيب. ويسمح هذا التطبيق الذي أطلق عليه تسمية "سدود



البرلمان الفرنسي يناقش ملف علاج الجزائريين بفرنسا سيتم على مستوى البرلمان الفرنسي قريبا، دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول التأمين الاجتماعي الصادرة بتاريخ الفاتح