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12/12/2017 16:12:00

مقتل 4 صحفيين يعملون في قناة "اليمن اليوم"، باليمن


أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقتل 4 صحفيين يعملون في قناة "اليمن اليوم"،

مقتل 4 صحفيين يعملون في قناة "اليمن اليوم"، على أيدي المسلحين الحوثيين في العاصمة صنعاء.وكتب الإرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنباء مؤكدة بمقتل 4 من الصحفيين الذين أصيبوا أثناء اقتحام الحوثيين لقناة اليمن اليوم، بعد إصابتهم وبقائهم قيد الاحتجاز".."لم يسعفوا وتركوا ينزفون دون الحصول على مساعدة طبية إلى أن ماتوا".

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