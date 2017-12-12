عصــاد يدعو لعدم تسييس قضية "ترقــية اللغــة الأمازيــغية "

أكد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أمس، أنه تم احراز تقدم كبير في المشاريع التي تم اطلاقها لتعميم استعمال وترقية اللغة الأمازيغية منذ دسترتها وترسيمها في 2016 ، مشددا على ضرورة تأطير النقاش الدائر حول هذه القضية وإبعادها عن ما وصفه-بالتلاعب السياسي الذي أدى إلى وجود سوء فهم–بتجنيد كل الهيئات المعنية للتحسيس بايجابيات ما تم تحقيقه في هذا المجال. وأضاف عصاد لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير"بأن دستور 2016 كرس الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية والدولة وضعت كل الامكانيات لانجاز مشاريع مهيكلة لازدهار الامازيغية مستقبلا ويجب الإشارة إلى انه في جوان 2016 تم إعداد مشروع قانون عضوي هام لخلق أكاديمية للغة الأمازيغية ومن المنتظر أن يتم عرضه على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه ليتم بعدها تنصيب هذه الاكاديمية رسميا.

إنشاء أول مركز ابحاث في اللغة الامازيغية في 2018

ذكر عصاد بأهم الانجازات التي تم تحقيقها شروع محافظته بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق اول مركز ابحاث في اللغة الامازيغية وهو موجود في الجريدة الرسمية منذ فيفري 2016 حيث تم تحضير كل الامكانيات المادية في انتظار استكمال وضع الموارد البشرية معلنا أن هذا المركز سيكون عملي في 2018، مشيرا إلى أنه هناك عمل موحد مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية لتكوين مرشدين سياحيين لاستخدام اللغة الامازيغية إلى جانب العمل على ادخالها في الإدارات والمؤسسات المختلفة وكذا إدخال مادة الامازيغية في نظام التكوين في قطاع العدالة .

ورشة هامة حول الامازيغية والخدمة العمومية بتيميمون نهاية 2017

كشف عصاد عن عقد ورشة مهمة نهاية 2017 بتيميمون حول الأمازيغية والخدمة العمومية حيث سيتم اشراك مختصين وجامعيين ومترجمين ومن المنتظر ادراج مادة خاصة بترجمة الأمازيغية إلى العربية على مستوى جامعة الجزائر، وفي معرض حديثه عن تدريس اللغة الأمازيغية أكد على ضرورة وجود برنامج توافقي بين المحافظة ووزارة التربية الوطنية حيث تم تأسيس اللجنة المختلطة في فيفري 2014 لهذا الغرض، مبرزا أن الأمور تطورت في هذا المجال حيث تم تكوين أكثر من 166 ألف.

تعميم تدريس اللغة الامازيغية على مستوى 48 ولاية في 2018

وأضاف في السياق ذاته أنه هناك عمل موحد يجب استكماله لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى 13 ولاية ابتداء من 2018 بعدما تم تعميمها على مستوى 37 ولاية والتي تتطلب خاصة زيادة المناصب المالية لتغطية تدريسها عبر ربوع الوطن وعلى وزارة بذل كل الجهود لتوحيد تدريس اللغة الامازيغية بالأقسام الابتدائية، مشددا على ضرورة اعادة النظر في قانون 2008 خاصة المادة 34 - التي تدرج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ الأمازيغية في المنظومة التربوية ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠـﺐ المعبر عنه عبر التراب الوطني- بما يتماشى مع ما تضمنه الدستور لفرض تدريس اللغة الامازيغية وإدراجها في الاقسام الابتدائية وحتى التحضيرية وفرض هذا النظام المتواصل على التلميذ وكذا وضع خطة على مستوى المؤسسات التي يمكن تعميم تدريس اللغة الامازيغية بها.

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