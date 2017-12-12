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12/12/2017 13:03:00

أمن العاصمة يحسّس التلاميذ حول أخطار الاستعمال السيئ للانترنت


        في إطار البرنامج المسطّر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ذات الصلة بالحملات التحسيسية و التوعية لفائدة المتمدرسين، كثّفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في خلايا الإصغاء و النشاط الوقائي لأمن المقاطعات الإدارية الـ13، من إلقاء الدروس التوعوية و التحسيسية المتعلّقة بالاستعمال السيئ للانترنت، وذلك لفائدة التلاميذ المتمدرسين على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها (ابتدائي، متوسط، ثانوي).

        وتتواصل الدروس التحسيسية والتوعوية هذه تزامنا مع ما تشهده الفترة الأخيرة من عديد الوفيات المسجّلة في فئة المراهقين نتيجة ما يسمّى بلعبة "الحوت الأزرق"، حيث عمدت المديرية العامة للأمن الوطني على تسليط الضوء على هذه الظاهرة من طرف أخصائيين نفسانيين، يبرزون  النتائج السلبية التي تنجرّ على الاستعمال السيئ للشبكة العنكبوتية خصوصا فيما تعلق بالألعاب الالكترونية، وما تتركه من أثر سواء على المستوى النفسي أو البدني.


 

 

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