توقيف 24 مهربا بتمنراست و 9 تجار مخدرات بكل من وهران وغليزان
في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 ديسمبر 2017 بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (24) مهربا وضبطت (1400) لتر من الوقود و(07) دراجات نارية و(10) أجهزة كشف عن المعادن و(09) مطارق ضغط و(08) مولدات كهربائية. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بوهران وغليزان وتيارت/ن.ع.2، تسعة (09) تجار مخدرات ضُبط لديهم (12,2) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبسكرة وتلمسان.
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