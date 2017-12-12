

جبار: الجزائريون اقترضوا 500 مليــار دينــار في 2017 · البنوك تسعى إلى توجيه قروضها إلى القطاعات المنشئة للثروة أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، بوعلام



توقيف 24 مهربا بتمنراست و 9 تجار مخدرات بكل من وهران وغليزان في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 ديسمبر 2017 بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (24) مهربا وضبطت (1400) لتر من الوقود



الحكومة تتجه لرفع أسعــــــــار المياه جدد ،حسين نسيب، وزير الموارد المالية تأكيده على أن مراجعة تسعيرة المياه الصالحة للشرب ليست واردة الوقت الحالي لكنها غير مستبعدة بالنظر إلى الفارق الكبير المسجل بين التكلفة الحقيقية للمتر المربع الواحد والمقدرة بـ 50 الى 60 دج و التسعيرة الحالية التي تتراوح بين 18 و 20 دج ، مطمئنا الجزائريين بأن التي ينتظر أن تكون لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.



قانون الإتصالات الإكترونية الجديد يسمح للزبون بتغيير المتعامل مع الإحتفاظ برقمه أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، إيمان هدى فرعون، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية يحدد صلاحيات سلطة الضبط للقطاع البريد والمواصلات



التعاون العسكري الجزائر - الإسباني | الطواف الإسباني يرسو بميناء الجزائر في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري المشترك الجزائري-الإسباني لحساب سنة 2017، رسى صباح اليوم 11 ديسمبر 2017 بميناء الجزائر، الطواف الإسباني "INFANTA



إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية .. قريبا أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أنه سيتم أواخر السنة الجارية عرض مشروع قانون متعلق بـ"إعادة النظر في الـحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية"



مساعدو التّمريض في اعتصام وطني أعلنت الاتحادية الوطنية لمساعدي التمريض المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي الادارة العمومية، الدخول في اعتصام وطني يوم 19 ديسمبر الجاري على العاشرة صباحا أمام



عيسى:"احموا أبنائكم من اللٌُّعبة القاتلة" دعا وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أمس، الأئمة لتوعية الأولياء من خطر " الحوت الأزرق" الذي يهدد أبناءهم. وشدد وزير الشؤون الدينة في منشور له على



توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بباتنة وميلة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الإستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يـوم 10 ديسمبر 2017 بكل من باتنة وميلة/ن.ع.5، خمسة (05) عناصر دعم