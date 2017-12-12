الحكومة تتجه لرفع أسعــــــــار المياه





جدد ،حسين نسيب، وزير الموارد المالية تأكيده على أن مراجعة تسعيرة المياه الصالحة للشرب ليست واردة الوقت الحالي لكنها غير مستبعدة بالنظر إلى الفارق الكبير المسجل بين التكلفة الحقيقية للمتر المربع الواحد والمقدرة بـ 50 الى 60 دج و التسعيرة الحالية التي تتراوح بين 18 و 20 دج ، مطمئنا الجزائريين بأن التي ينتظر أن تكون لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

62 مليار دينار لتحسين تزويد المواطنين بالمياه

تحدث وزير القطاع لدى استضافته في فوروم الاذاعة عن المشاريع الحيوية التي ضمنها مشروع قانون المالية بقيمة 62 مليار دينار لتحسين تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع الأراضي المسقية وكل ما تعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي ، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدربأكثر من 43 مليار دينار لمواصلة المشاريع قيد الانجاز، ولأن قطاع الموارد المائية يصنف من القطاعات الحيوية و الاستراتيجية التي استفادت من رفع التجميد عن مشاريعها فقد تم تخصيص 105 مليار دينار لتجسيد كل مشاريع تجديد و توسيع شبكات قنوات الصرف الصحي إضافة إلى 21 محطة لتصفية المياه المستعملة سيتم الشروع في إنجازها عام 2018.

نحضر لتفادي سيناريو الصائفة الفارطة في التزود بالمياه

أعلن نسيب لتفادي الوقوع في مشاكل نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب بعدد من ولايات الوطن في صائفة 2017،عن تنصيب لجنة وطنية تعمل تحت إشرافه للتحضير لصائفة 2018 بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التوزيع المنتظم للمياه والذي سيتعزز بالمشاريع التي ستجسد أيضا في اطار برامج تنمية البلديات سيما في المناطق النائية.

نسبة تسرب المياه تتراوح بين 20 إلى 35 بالمائة

قدر حسين نسيب نسبة تسرب المياه بين 20 إلى 35 بالمائة باستقرار المعدل الوطني في حدود 30 بالمائة ، موضحا رفع الرهان لتقليص هذه النسبة إلى 20 بالمئة وهو ما تسعى الوزارة لبلوغه برسم مخطط عمل وتجنيد هام للامكانيات المادية و البشرية.

الربط العشوائي يتسبب في ضياع 15 بالمائة من المياه المنتجة

أعلن الوزير بخصوص الشق المتعلق بالربط العشوائي أن 15 بالمئة هي نسبة ضياع المياه المنتجة والتي تضخ في القنوات ، مشيرا إلى أن عملا مكثفا تقوم به مصالحه بالتنسيق مع السلطات المحلية ، حيث تم في هذا الاطار تسوية عديد الحالات وتقديم 2000 حالة أمام العدالة.

إزالة الأوحال من 10 سدود بدءا من السنة القادمة

و في رده عن سؤال متعلق بمشكل توحل السدود أبرز نسيب أن المشكل مرتبط بالظروف المناخية و نقص الغطاء النباتي وكشف عن مشروع لمعاجة 10 سدود بدءا من العام القادم بتخصيص آلات و تجهيزات تعمل بتقنيات عالية هذا إلى جانب غرس الاشجار للتقليل من انجراف التربة من قبل أعوان المديرية العامة للغابات.

5 ملايير متر مكعب طاقة تخزين الموارد المائية

تحدث نسيب عن طاقة حشد و تخزين المياه و التي قدرها بـ 5 مليار متر مكعب سنويا عبر 75 سد في انتظار ترقب استلام 5 سدود قبل نهاية السنة والانتهاء من أشغال 4 سدود أخرى ما سيرفع قدرة طاقة الاستعاب إلى 9 ملايير متر مكعب، ضف إلى ذلك المياه الجوفية المتمثلة في 170 طبقة مائية في الهضاب العليا و الشمال و الطبقات المائية النوعية المتواجدة في الجنوب والتي توفر 300متر مكعب سنويا ،و في هذا السياق تعمل اللجنة الوزارية المشتركة بين قطاعات الفلاحة و المياه و الطاقة على حشد المياه في جنوبنا الكبير لتدعيم القطاع الفلاحي و المساحات المسقية .

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