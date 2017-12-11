الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
11/12/2017 21:16:00

قانون الإتصالات الإكترونية الجديد يسمح للزبون بتغيير المتعامل مع الإحتفاظ برقمه


 

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، إيمان هدى فرعون، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية يحدد صلاحيات سلطة الضبط للقطاع البريد والمواصلات بشكل واضح حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها في المجال التجاري.وأوضحت هدى فرعون اليوم خلال مناقشة التقرير التمهيدي للمشروع في المجلس الشعبي الوطني أن اسناد خدمة محمولية ارقام الهاتف سيسمح للمشترك بالإحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير المتعامل، مؤكدة أن الهدف من هذه الخدمة دفع المتعاملين الى تحسين عروضهم وزيادة التنافسية بينهم لضمان وفاء وولاء زبائنهم.كما تضمن نص المشروع المعروض على النواب مادة تضمن تعويض الزبائن بريد الجزائر الذين تم سحب أموال من حسابهم دون علمهم في أجل لا يتجاوز 30 يوم بداية من تاريخ معاينة الوقائع.وفي مجال البريد وفي اطار السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات الهادف الى ترقية الخدمات لفائدة المواطنين أكدت فرعون أن المشروع يضمن نقل المعلومات والخدمات للزبائن كخدمة التحويلات الإلكترونية الحديثة وهذا ما يفتح المجال حسبها لإستحداث الكثير من الخدمات ذات القيمة المضافة من خلال تكييف التشريع الوطني مع القانون الدولي في هذا المجال.وأرجعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال التحديد الدقيق لصلاحيات سلطة ضبط القطاع  لمنع تداخله مع اختصاصات مجلس المنافسة الذي هو هيئة ضبط أفقية ذات اختصاص عام وليس خاص.وبغية ترشيد المواد المادية والبشرية للتي تخصصها الدولة للقطاع أعلنت فرعون إلغاء الأحكام المتعلقة بشرطة القطاع وتفويض اختصاصها طبقا للتشريع الساري المفعول الى الشرطة القضائية التي لها اختصاص عام للمعاينة والتحري عن جميع المخالفات بدون استثناء طبقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قانون الإتصالات الإكترونية الجديد يسمح للزبون بتغيير المتعامل مع الإحتفاظ برقمه

  أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، إيمان هدى فرعون، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية يحدد صلاحيات سلطة الضبط للقطاع البريد والمواصلات
image

التعاون العسكري الجزائر - الإسباني | الطواف الإسباني يرسو بميناء الجزائر

       في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري المشترك الجزائري-الإسباني لحساب سنة 2017، رسى صباح اليوم 11 ديسمبر 2017 بميناء الجزائر، الطواف الإسباني "INFANTA
image

إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية .. قريبا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أنه سيتم أواخر السنة الجارية عرض مشروع قانون  متعلق بـ"إعادة النظر في الـحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية"
image

مساعدو التّمريض في اعتصام وطني

أعلنت الاتحادية الوطنية لمساعدي التمريض المنضوية تحت لواء  النقابة الوطنية لموظفي الادارة العمومية، الدخول في اعتصام وطني يوم 19 ديسمبر الجاري على العاشرة صباحا أمام
image

عيسى:"احموا أبنائكم من اللٌُّعبة القاتلة"

دعا وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أمس، الأئمة لتوعية الأولياء من خطر " الحوت الأزرق" الذي يهدد أبناءهم. وشدد وزير الشؤون الدينة في منشور له على
image

توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بباتنة وميلة

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الإستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يـوم 10 ديسمبر 2017 بكل من باتنة وميلة/ن.ع.5، خمسة (05) عناصر دعم
image

كعوان: قانون اعتماد القنوات الخاصة قيد الدّراسة

أكد جمال كعوان وزير الاتصال، أن قانون اعتماد القنوات السمعية البصرية الخاصة هو قيد الدراسة. وأفاد وزير  الإتصال على هامش الإحتفال بالذكرى 55 لتأسيس جريدة الشعب،
image

راوية: الزيادات الأخيرة في الأسعار سببها المضاربون

 ·      الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود أعلن وزير المالية ،عبد الرحمان راوية، عن تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي،
image

برلمانيون يطالبون بعقد جلسة طارئة حول القدس

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني من تشكيلات سياسية مختلفة الألوان، لعقد جلسة عاجلة لدراسة الوضع في فلسطين بعد قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالإعتراف بالقدس عاصمة
image

مجلس الامة يشارك في اشغال منتدى البرلمانيين العرب

يشارك السيد عبد المجيد طقيش، عضو مجلس الأمة، نائب رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، في اجتماع حول: "جاهزية الدول والدعوة لأهداف التنمية المستدامة في
قيم هذا المقال
0