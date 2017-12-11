التعاون العسكري الجزائر - الإسباني | الطواف الإسباني يرسو بميناء الجزائر





في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري المشترك الجزائري-الإسباني لحساب سنة 2017، رسى صباح اليوم 11 ديسمبر 2017 بميناء الجزائر، الطواف الإسباني "INFANTA ELENA-P76"، في توقف يدوم إلى غاية 14 من نفس الشهر.

خلال فترة التوقف هذه، سيشرع الطرفان الجزائري والإسباني في تنفيذ تمرين"PASSEX"، والذي يشمل تنفيذ تمارين لعملية مضادة للإرهاب بمشاركة وحدتين عائمتين من قواتنا البحرية وفريق من مغاوير البحرية مع تبادل للملاحظين على متن الوحدات المشاركة.

وسيُنفذ التمرين على عدة مراحل، تتضمن اجتماعا تمهيديا مخصصا للتخطيط والتدريب التكتيكي على مستوى حوض الميناء ثم عرض سيناريو التمرين في مرحلته المتعلقة بعملية مضادة للإرهاب وذلك بغرض التنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة.

تجدر الإشارة أن مثل هذه التمارين المشتركة تسمح لأطقم قواتنا البحرية باكتساب خبرات ميدانية لاسيما في مجال التصدي للعمليات الإرهابية في عرض البحر بالسرعة والفعالية المطلوبة والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في مجالنا البحري ومواجهة أي خطر أو تهديد محتمل.

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