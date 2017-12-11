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11/12/2017 13:50:00

إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية .. قريبا


أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أنه سيتم أواخر السنة الجارية عرض مشروع قانون  متعلق بـ"إعادة النظر في الـحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية" على مجلس  الوزراء، وعرض الوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون العضوي  يخول  مجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها  رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية. وأوضح الوزير لوح، خلال عرضه لمشروع القانونين المتعلقين باختصاصات  مجلس الدولة وتنظيم السجون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة صادقت  على مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية وسيتم عرضه"  أواخر الشهر الحالي" على مجلس الوزراء،ويتعلق الأمر حسب الوزير بإدخال بعض الجرائم كتلك المتعلقة بحوادث  المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق القضائية وعرض وزير العدل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون العضوي  يخول  مجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها  رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، ويتضمن مشروع القانون العضوي خمس مواد تنص في مجملها على ابداء رأي مجلس  الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري من خلال لجنة  استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات  الاستثنائية، وستسمح هذه المراجعة القانونية، بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، لا سيما  المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها  رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية  أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال  العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة". ويعتبر مجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998، أعلى هيئة في نظام  القضاء الإداري، وأعضائه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، وبالإضافة إلى  وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01، كما يضطلع المجلس  بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات.

 

"سوار الكتروني" لقضاء عقوبة السجن خارج المؤسسة العقابية 

 

عرض وزير العدل مشروع القانون الخاص بـ"تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين"  الذي يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية أمام نواب المجلس الشعبي  الوطني، وأكد لوح أن نظام الوضع تحت المراقبة  الالكترونية الذي "سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس  المؤقت, عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يهدف الى السماح  بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي  تطبيق العقوبات".و يهدف هذا النص إلى "إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه, بقضاء عقوبته أو  ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية و بالتالي التقليص من حالات العود إلى  الإجرام", مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى "تقليص مصاريف  التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية و تجنب الاكتظاظ بها". ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون, توسيع نظام المراقبة الإلكترونية  للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة, حيث يرمي هذا الاجراء المتمثل في حمل  المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف  القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية  وهذا في ظل "احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة" عند التنفيذ. كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الالكترونية "يتم بمقرر لقاضي تطبيق  العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه, في  حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما  إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة".

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