

إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية .. قريبا أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أنه سيتم أواخر السنة الجارية عرض مشروع قانون متعلق بـ"إعادة النظر في الـحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية"



مساعدو التّمريض في اعتصام وطني أعلنت الاتحادية الوطنية لمساعدي التمريض المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي الادارة العمومية، الدخول في اعتصام وطني يوم 19 ديسمبر الجاري على العاشرة صباحا أمام



عيسى:"احموا أبنائكم من اللٌُّعبة القاتلة" دعا وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أمس، الأئمة لتوعية الأولياء من خطر " الحوت الأزرق" الذي يهدد أبناءهم. وشدد وزير الشؤون الدينة في منشور له على



توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بباتنة وميلة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الإستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يـوم 10 ديسمبر 2017 بكل من باتنة وميلة/ن.ع.5، خمسة (05) عناصر دعم



كعوان: قانون اعتماد القنوات الخاصة قيد الدّراسة أكد جمال كعوان وزير الاتصال، أن قانون اعتماد القنوات السمعية البصرية الخاصة هو قيد الدراسة. وأفاد وزير الإتصال على هامش الإحتفال بالذكرى 55 لتأسيس جريدة الشعب،



راوية: الزيادات الأخيرة في الأسعار سببها المضاربون · الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود أعلن وزير المالية ،عبد الرحمان راوية، عن تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي،



برلمانيون يطالبون بعقد جلسة طارئة حول القدس دعا نواب المجلس الشعبي الوطني من تشكيلات سياسية مختلفة الألوان، لعقد جلسة عاجلة لدراسة الوضع في فلسطين بعد قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالإعتراف بالقدس عاصمة



مجلس الامة يشارك في اشغال منتدى البرلمانيين العرب يشارك السيد عبد المجيد طقيش، عضو مجلس الأمة، نائب رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، في اجتماع حول: "جاهزية الدول والدعوة لأهداف التنمية المستدامة في



توقف رجل تنكر بزي نسائي لغرض سرقة مسكن بالقبة في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما الحضرية منها وأثناء دوريات لقوات الشرطة لمصالح أمن ولاية الجزائر بالقبة، لفت إنتباههم متجلببة