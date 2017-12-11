مساعدو التّمريض في اعتصام وطني
أعلنت الاتحادية الوطنية لمساعدي التمريض المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي الادارة العمومية، الدخول في اعتصام وطني يوم 19 ديسمبر الجاري على العاشرة صباحا أمام وزارة الصحة و السكان في حال رفض الوزارة الحوار. وأكدت الاتحادية، في بيان لها، أن قرار العودة للتصعيد، تمخض عن اجتماع المكتب الوطني ورؤساء الخلايا الولائية لمناقشة مشاكل مساعدي التمريض ومطالبهم المشروعة، وقالت الجهة ذاتها:"..بعد غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية، قرر مساعدو التمريض العودة للاحتجاج، من أجل فتح أبواب الحوار والتشاور وإشراك مساعدي التمريض في كل النقاط المتعلقة بهم"، مطالبين بتعديل القانون الأساسي للشبه الطبي، وتحديد مهام مساعدي التمريض، مع مراجعة منحة المناوبة.
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