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11/12/2017 13:45:00

عيسى:"احموا أبنائكم من اللٌُّعبة القاتلة"


دعا وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أمس، الأئمة لتوعية الأولياء من خطر " الحوت الأزرق" الذي يهدد أبناءهم. وشدد وزير الشؤون الدينة في منشور له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"،  على أهمية حماية الاطفال من خطر لعبة " الحوت الأزرق"، داعيا الأئمة لتوعية الأولياء بخصوصها ، وأوضح قائلا:"..احموا أبنائكم من اللعبة القاتلة". وطالب عيسى الأئمة ورجال الإعلام بالمساهمة في نشر الوعي وسط العائلات الجزائرية بخصوص هذه اللعبة حتى لا تتسبب في حصد مزيد من أرواح الأطفال في الجزائر بعدما وصل عدد ضحاياها إلى 5 وفيات.كما دعا وزير الشؤون الدينية في ذات المنشور، إلى ضرورة مراقبة الهواتف الذكية بين أيدي المراهقين والصغار، وإزالة هذا التطبيق القاتل منها حماية لهم من الموت.

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