توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بباتنة وميلة





في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الإستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يـوم 10 ديسمبر 2017 بكل من باتنة وميلة/ن.ع.5، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (03) مهربين وحجزت شاحنتين (02) محملتين بـ ستة (06) أطنان من المواد الغذائية و(11200) لتر من الوقود، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني خمسة (05) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بباتنة /ن.ع.5، و(4.5) كيلوغرام من المرجان بالطارف/ن.ع.5، و(12) قنطارا من مادة التبغ بالوادي/ن.ع.4، و (1062) وحدة من مختلف المشروبات بكل من سعيدة/ن.ع.2 وورقلة/ن.ع.4.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (59) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و بشار وأدرار وبرج باجي مختار.

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