

كعوان: قانون اعتماد القنوات الخاصة قيد الدّراسة أكد جمال كعوان وزير الاتصال، أن قانون اعتماد القنوات السمعية البصرية الخاصة هو قيد الدراسة. وأفاد وزير الإتصال على هامش الإحتفال بالذكرى 55 لتأسيس جريدة الشعب،



راوية: الزيادات الأخيرة في الأسعار سببها المضاربون · الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود أعلن وزير المالية ،عبد الرحمان راوية، عن تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي،



برلمانيون يطالبون بعقد جلسة طارئة حول القدس دعا نواب المجلس الشعبي الوطني من تشكيلات سياسية مختلفة الألوان، لعقد جلسة عاجلة لدراسة الوضع في فلسطين بعد قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالإعتراف بالقدس عاصمة



مجلس الامة يشارك في اشغال منتدى البرلمانيين العرب يشارك السيد عبد المجيد طقيش، عضو مجلس الأمة، نائب رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، في اجتماع حول: "جاهزية الدول والدعوة لأهداف التنمية المستدامة في



توقف رجل تنكر بزي نسائي لغرض سرقة مسكن بالقبة في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما الحضرية منها وأثناء دوريات لقوات الشرطة لمصالح أمن ولاية الجزائر بالقبة، لفت إنتباههم متجلببة



حريق يتلف 12 شاليها بملحقة المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة أدى حريق مهول شب صباح اليوم الأحد في حدود الساعة 05 و 31 دقيقة على مستوى ملحقة المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة إلى إتلاف 12 شاليها



الجزائر ترفض دخول عناصر " المارينز" لتأمين السفارة الأمريكية رفضت الجزائر طلبا تقدمت به السلطات الأمريكية بإرسال عناصر من البحرية "المارينز" لتأمين سفارتها بالعاصمة، تحسبا لأي تهديد بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بمدينة



الخارجية ا الجزائرية : قرار ترامب تعد صارخ على الشرعية الدولية إعتبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، “تعد غير مسبوق على المقدسات العربية والإسلامية



النفط يغلق مرتفعا بـ 1% صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة، بدعم من زيادة في الطلب الصيني على الخام وتهديدات بإضراب في نيجيريا، أكبر مصدر للخام في إفريقيا. لكن الأسعار