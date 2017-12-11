كعوان: قانون اعتماد القنوات الخاصة قيد الدّراسة
أكد جمال كعوان وزير الاتصال، أن قانون اعتماد القنوات السمعية البصرية الخاصة هو قيد الدراسة. وأفاد وزير الإتصال على هامش الإحتفال بالذكرى 55 لتأسيس جريدة الشعب، أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في طور الانجاز، وعلى صعيد آخر قال كعوان:"..لقد نشأ إعلام الثورة غداة النضالات الأولى للحركة الوطنية و كان بمواقف الرجال الحصن المتين للدفاع عن قضايا شعبه في الحرية و الإنعتاق". و أضاف ذات المتحدث "نتيجة لذلك تعرض هؤلاء الشرفاء لمختلف أساليب القمع الاستعماري من مطاردة و اعتقال و تهجير و كذا حجز و غلق مقرات لكنهم صمدوا وظلوا على ثبات في مقاومة الاحتلال".
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