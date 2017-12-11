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11/12/2017 10:22:00

مجلس الامة يشارك في اشغال منتدى البرلمانيين العرب


يشارك السيد عبد المجيد طقيش، عضو مجلس الأمة، نائب رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، في اجتماع حول: "جاهزية الدول والدعوة لأهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي"، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة/ إقليم العالم العربي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان/ إقليم العالم العربي، وبالتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2017 بتونس.

يهدف هذا الاجتماع إلى دراسة عدة بنود منها  :

- نشر التقارير الإقليمية حول جاهزية أهداف التنمية المستدامة، وتحليل تكامل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في بعض البلدان العربية، وأفضل ممارسات تنظيم الأسرة في المنطقة.

- تبادل نتائج التقارير الوطنية في بعض الدول العربية بشأن أهداف التنمية المستدامة والصحة الجنسية والإنجابية.

- تعزيز قدرات المشاركين في مجال الدعوة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتعلقة بالصحة الإنجابية في المنطقة،

 - التعريف بالمشاركين في شبكة الصحة الجنسية والإنجابية.

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