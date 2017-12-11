توقف رجل تنكر بزي نسائي لغرض سرقة مسكن بالقبة





في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما الحضرية منها وأثناء دوريات لقوات الشرطة لمصالح أمن ولاية الجزائر بالقبة، لفت إنتباههم متجلببة على متن سيارة تجوب المنطقة، عند توقفها وترجلها من سيارتها وبطريقة سيرها الرجالية أثارت شكوكهم، مما أدى إلى التقرب منها قصد مراقبة هويتها، الأمر الذي تفطنت له هذه الأخيرة وأدى إلى تسللها في إحدى العمارات المجاورة، إلا أن حنكة واحترافية قوات الشرطة سمحت بتوقيفها بمخرج العمارة، ليتبين بأن المعنية رجل تنكر بزي نسائي عبارة عن جلباب، ليتم إخضاعه إلى الملامسة الجسدية المعمول بها قانونيا ويتضح بأنه يحوز على بندقية مضخية تعود ملكيتها لوالده حسب تصريحاته. وبعد تفتيش سيارته عثر بداخلها على قناع وشريط لاصق كان يود استعمالهما لغرض تنفيذ عملية سرقة بأحد المساكن في ذات المنطقة، التحقيق مفتوح لمعرفة ملابسات القضية.

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