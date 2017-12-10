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10/12/2017 14:35:00

حريق يتلف 12 شاليها بملحقة المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة


 أدى حريق مهول شب صباح  اليوم الأحد في حدود الساعة 05 و 31 دقيقة على مستوى ملحقة المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة إلى إتلاف 12 شاليها دون وقوع أي ضحايا،. وأوضح المصدر أن حريقا مهولا أتى بصورة كاملة على 12 شاليها مهجورا تقع قبالة مقر المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة التابعة لها. واضاف انه تم انقاذ 50 شاليها مصنوعا من الخشب والحديد كما تم انقاذ بعض السكانات المجاورة لمكان الحريق ضمنها فيلا، حيث قام عناصر الحماية المدنية بإحاطتها لتفادي وصول النيران إليها. وأشار الى أنه تم التسخير للعملية 6 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف. ومن جهة أخرى قال الملازم بن خلف الله إن سبب الحريق مازال مجهولا في حين قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق.

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حريق يتلف 12 شاليها بملحقة المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة

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