الجزائر ترفض دخول عناصر " المارينز" لتأمين السفارة الأمريكية
رفضت الجزائر طلبا تقدمت به السلطات الأمريكية بإرسال عناصر من البحرية "المارينز" لتأمين سفارتها بالعاصمة، تحسبا لأي تهديد بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وحسب مصدر دبلوماسي فإن “السلطات الجزائرية رفضت يوم الخميس طلبا أمريكيا بإرسال جنود المارينز لتأمين سفارة واشنطن بالعاصمة، عقب موجة الحركات الاحتجاجية في العالم ضد قرار ترامب”.
وحسب ذات المصدر،" فإن فإن البنتاغون طلبت الخميس، من الخارجية الأمريكية التواصل مع حكومات مختلف الدول العربية والإسلامية من أجل السماح لإرسال جنود المارينز لتأمين مقار ممثلياتها الدبلوماسية"
وأضاف نفس المصدر أن “السلطات الجزائرية أكدت لنظيرتها الأمريكية أن أمن البعثات الدبلوماسية هو مهمة تخص فقط الأمن الجزائري والذي لا تحتاج كفاءته في هذا المجال إلى أي تأكيد”. وحسب المصدر ذاته، فـ”البعثات الدبلوماسية في الجزائر تحظى أصلا بتدابير أمنية عالية كما أن التهديد الإرهابي ضعيف”.
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