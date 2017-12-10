

الجزائر ترفض دخول عناصر " المارينز" لتأمين السفارة الأمريكية رفضت الجزائر طلبا تقدمت به السلطات الأمريكية بإرسال عناصر من البحرية "المارينز" لتأمين سفارتها بالعاصمة، تحسبا لأي تهديد بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بمدينة



الخارجية ا الجزائرية : قرار ترامب تعد صارخ على الشرعية الدولية إعتبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، “تعد غير مسبوق على المقدسات العربية والإسلامية



النفط يغلق مرتفعا بـ 1% صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة، بدعم من زيادة في الطلب الصيني على الخام وتهديدات بإضراب في نيجيريا، أكبر مصدر للخام في إفريقيا. لكن الأسعار



الأولوية للفيلم الملتزم اهتم مهرجان الجزائر الدولي للسينما في طبعته الثامنة "فيكا" والذي اختتم مساء أول أمس، بالفيلم الملتزم والفيلم والوثائقي مبتعدا بذلك عن السينما التجارية مع إيلاء



وزير التجارة محمد بن مرادي : انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الرمادي نحو غامبيا أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس، عن انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الثلاثاء المقبل من ميناء ارزيو . وأوضح الوزير خلال الطبعة الثانية من الملتقى



مشروع قانون "اختصاصات مجلس الدولة "على طاولة النواب اليوم يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغاله في جلسة علنية بتقديم مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه



الجزائر تحجب لعبة الحوت الأزرق الأسبوع المقبل كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، عن حجب لعبة “الحوت الأزرق” في الجزائر خلال الأسبوع المقبل. وقالت شرفي في تصريحات إعلامية أمس، “إنّ



الجزائر تستنكر الهجومات المتكررة على القوات الأممية للسلام أدانت الجزائر، أمس، "بقوة" على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الهجوم الدموي الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة للاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وعبرت الجزائر عن "استنكارها"



أمن العاصمة يحجز (1996) قرص مهلوس تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، الحيازة و الترويج في المؤثرات العقلية وحيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي حيث