الخارجية ا الجزائرية : قرار ترامب تعد صارخ على الشرعية الدولية





إعتبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، “تعد غير مسبوق على المقدسات العربية والإسلامية والمسيحية التي تضمها مدينة القدس الشريف”.وأبرز مساهل هذا القرار في كلمة له خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية أمس السبت، بأنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية”.وقال المتحدث في ذات الصدد “في الوقت الذي كانت فيه أنظارنا جميعا مترقبة لما يمكن أن تطرحه الإدارة الأمريكية من مبادرة جديدة لإحياء عملية السلام في المنطقة، يصدر عنها هذا القرار، مستهينة بتداعياته المباشرة على السلم والأمن في المنطقة وفي العالم بأسره”.وأكد مساهل أن هذا الوضع الدقيق “يحتم علينا التأكيد على أن القضية الفلسطينية، قضيتنا الجوهرية والعمل بجد للتصدي بقوة لهذا القرار ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني لإنهاء الغبن التاريخي الذي وقع عليه منذ اغتصاب أرضه وتاريخه ومقدساته”.كما شدد وزير الخارجية الجزائري على “موقف الجزائر الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل وحقه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية”.

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