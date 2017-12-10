مشروع قانون "اختصاصات مجلس الدولة "على طاولة النواب اليوم





يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغاله في جلسة علنية بتقديم مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. وستتواصل الأشغال في اليوم الموالي- حسب بيان للمجلس- بجلسة تخصص لمناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. وبحسب هذا الجدول الزمني، وسيعرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للمصادقة يوم الاثنين 18 ديسمبر وذلك بعد عقد الجلسة النصف شهرية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية الموافقة ليوم الخميس 14 ديسمبر. واجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي، برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، وبعد المصادقة على محضري الاجتماعين السابقين، أحال المكتب مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية وذلك بناء على خصوصية الهيكلة التي تدخل ضمن منظومة التربية والتكوين والتعليم. وتضمن جدول الأعمال دراسة اقتراح قانون يتعلق بتسوية العقار ومطابقة البنايات وقد قرر المكتب إعادة الاقتراح لأصحابه من أجل إعادة صياغته بطريقة قانونية تراعي الشكل والمضمون وتضبط المبررات القانونية مع ضرورة الاستناد إلى الدستور الجديد، علما أن هناك قانون ساري المفعول يعالج نفس الموضوع.وبالإضافة إلى ذلك، نظر المكتب في 13 سؤالا كتابيا و10 أسئلة شفوية و قرر تحويلها، ماعدا سؤالا واحدا، إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية. كما نظر المكتب في طلب تقدمت به لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للقيام ببعثات إلى الميدان، كما درس ووافق على مشروع مقرر يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التسيير لسنة 2017.

عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة