الجزائر تحجب لعبة الحوت الأزرق الأسبوع المقبل
كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، عن حجب لعبة “الحوت الأزرق” في الجزائر خلال الأسبوع المقبل. وقالت شرفي في تصريحات إعلامية أمس، “إنّ الجزائر اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحجب لعبة الحوت الأزرق”.للتذكير، فقد تسببت اللعبة في مقتل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة خلال الأشهر الماضية.
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