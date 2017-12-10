أمن العاصمة يحجز (1996) قرص مهلوس





تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، الحيازة و الترويج في المؤثرات العقلية وحيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي حيث تم توقيف شخصين مشتبه فيهما، مع حجز (1996) قرص مهلوس و مبلغ مالي قدره 8000 دينار من العملة الوطنية. بعد ورود معلومة أمنية لمصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، مفادها حيازة مشتبه فيه على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية معدّة للترويج، تمّ إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص وبموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مقدّرة بـ(1996) قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره (8000) دينار من عائدات الترويج للسموم، ليتم توقيف المشتبه فيه الذي تبين لاحقا انّه مسبوق قضائيا باستكمال التحريات تبين أن الأقراص المهلوسة تم اقتناءها باسم شركة وهمية لتوزيع المواد الصيدلانية (EURL MEDOUHA PHARM) متورّطة في قضية ترويج الأقراص المهلوسة تم توقيف أفرادها سابقا من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر، كما تمّ توقيف شريك المشتبه فيه الذي تبيّن انه متورط هو الآخر في ترويج المخدرات و الاستهلاك الشخصي لها.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.

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