

مشروع قانون "اختصاصات مجلس الدولة "على طاولة النواب اليوم يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغاله في جلسة علنية بتقديم مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه



الجزائر تحجب لعبة الحوت الأزرق الأسبوع المقبل كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، عن حجب لعبة “الحوت الأزرق” في الجزائر خلال الأسبوع المقبل. وقالت شرفي في تصريحات إعلامية أمس، “إنّ



الجزائر تستنكر الهجومات المتكررة على القوات الأممية للسلام أدانت الجزائر، أمس، "بقوة" على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الهجوم الدموي الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة للاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وعبرت الجزائر عن "استنكارها"



أمن العاصمة يحجز (1996) قرص مهلوس تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، الحيازة و الترويج في المؤثرات العقلية وحيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي حيث



وفاة عائلة كاملة بالغاز ببلدية العيون اهتز سكان وسط مدينة بلدية العيون بولاية تيسمسيلت، صباح هذا الأحد على واقع فاجعة تمثلت في اختناق أسرة كاملة متكونة من خمسة أفراد "ثلاث أطفال



توقيف ثلاثة تجار مخدرات وضبط 19 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 09 ديسمبر 2017 بتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا (19)



الجزائر تحتضن ندوة افريقية حول مكافحة الإرهاب اليوم تنظم الجزائر، اليوم، ندوة افريقية هامة حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا بالشراكة مع مجلس السلم والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الندوة التي تحتضنها مدينة وهران على



جبهة المستقبل تدعو للتعبئة والتجند للتصدي لقرار ترامب اعتبر حزب جبهة المستقبل ،أمس، القرار الاحادي الذي اتخذته الادارة الأمريكية باعترافها أن القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني منافيا للشرعية الدولية وكذا قرارات مجلس الأمن



ولد عباس يُعلن عن تأجيل عقد دورة اللجنة المركزية · انضمام "بطاش" ليس تجوالا سياسيا · 70 بلدية من مختلف التشكيلات السياسية والأطياف التحقوا بـ"الأفلان" أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،جمال ولد عباس، أمس، عن