وفاة عائلة كاملة بالغاز ببلدية العيون
اهتز سكان وسط مدينة بلدية العيون بولاية تيسمسيلت، صباح هذا الأحد على واقع فاجعة تمثلت في اختناق أسرة كاملة متكونة من خمسة أفراد "ثلاث أطفال والأبوين" بالغاز الطبيعي. للعلم لم يتفطن سكان الحي بالكارثة التي ألمت بعائلة "بونيف حميد" منذ أول أمس الجمعة بوفاة جميع أفراد العائلته، إلى غاية صباح هذا اليوم الأحد، حيث لم يلتحق الأولاد بمقاعد الدراسة والأب بمقر عمله، مما خلق أكثر من استفسار في صفوف المقربين والجيران عن غياب عائلة المرحوم "بونيف"، مما تحتم على تكسير الباب وإخراج الضحايا.
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