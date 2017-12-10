توقيف ثلاثة تجار مخدرات وضبط 19 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان





في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 09 ديسمبر 2017 بتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا (19) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفرزة أخرى (12) جهاز كشف المعادن و(03) مولدات كهربائية ومطرقة ضغط بتمنراست/ن.ع.6.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وسطيف/ن.ع.5 خمسة (05) أشخاص بحوزتهم ثلاثة (03) أسلحة نارية و(468) خرطوشة من مختلف العيارات، فيما أوقفوا أربعة (04) مهربين وحجزوا قنطارين (02) من النفايات النحاسية و(3001) وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وغليزان ومستغانم/ن.ع.2. كما تم توقيف (105) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وبسكرة والأغواط والطارف وعين قزام.

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