جبهة المستقبل تدعو للتعبئة والتجند للتصدي لقرار ترامب
اعتبر حزب جبهة المستقبل ،أمس، القرار الاحادي الذي اتخذته الادارة الأمريكية باعترافها أن القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني منافيا للشرعية الدولية وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضح بيان للحزب تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه، بالقول:"..إن حزب جبهة المستقبل يبقى وفيا لمبادئه ازاء القضايا العادلة وعلى رأسها قضية الأمة العربية و الإسلامية القضية الفلسطينية" ، وجدد الحزب دعمه لمواقف الشعب الفلسطيني، معتبرا القرار الأحادي الذي اتخذته الادارة الأمريكية باعترافها أن القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني منافيا للشرعية الدولية وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الحزب:" قرار ترامب مخالف لاتفاق بين الامم المتحدة و المنظمات الدولية و الجهوية حول اعتبار القدس الشريف منطقة محتلة، مؤكدا مساندته اللامشروطة و المطلقة و الدائمة للقضية الفلسطينية العادلة، داعيا المجتمع الدولي و المحبين للسلام للتعبئة و التجند للتصدي لهذا القرار.
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