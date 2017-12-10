ولد عباس يُعلن عن تأجيل عقد دورة اللجنة المركزية





· انضمام "بطاش" ليس تجوالا سياسيا

· 70 بلدية من مختلف التشكيلات السياسية والأطياف التحقوا بـ"الأفلان"

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،جمال ولد عباس، أمس، عن تأجيل موعد عقد الدورة العادية للجنة المركزية للحزب إلى تاريخ 19 مارس القادم المصادف للذكرى 55 ليوم النصر، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الوحيد المخول له في التصرف بخصوص تصريحات الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" حول استعداد تسليم بلاده جماجم المقاومين الجزائريين. وأوضح ولد عباس خلال حفل نظم على شرف التحاق رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش ومنتخبين آخرين من "الأفلان" بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي أبدى فيها استعداد بلاده لتسليم الجزائر جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة في متحف "الإنسان" بباريس مقابل السماح بدخول الحركى إلى البلاد بالقول:"..رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول له بالتصرف في مثل هذه الحالات"، وقال إن الجرائم التي قام بها الحركى في حق الشعب الجزائري لا يمكن أن نتجاهلها، مسترسلا:"..الحركي يبقى حركي".وكشف الأمين العام بالمناسبة عن تأجيل موعد عقد "الدورة العادية للجنة المركزية" للحزب، معلنا أن تاريخ انعقادها سيكون في الـ 19 مارس القادم المصادف للذكرى 55 ليوم النصر.ومن جهة أخرى قال ولد عباس:"..الخطاب الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني لقي استجابة كبيرة مستدلا في ذلك بالتحاق 70 بلدية من مختلف التشكيلات السياسية والأطياف بـالأفلان ليصبح عدد البلديات التي تحصل عليها 700 بلدية"، وأضاف:"الحزب العتيد لم يتأثر بتاتا بموجة الانتقادات التي طالته خلال المحليات الماضية من خلال سلسلة التهم التي وجهت اليه من طرف أحزاب المعارضة. وحول التحاق رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش بالأفلان قال ولد عباس:"بطاش كان وسيظل ابن جبهة التحرير الوطني التي ستزداد قوة بانضمام كل أعضاء قائمة "لؤلؤة الجزائر " إليها"، كما نفى أن يكون انضمام القيادي السابق في الحركة الشعبية الجزائرية تجوالا سياسيا.وفي سياق مغاير قال الأمين العام للحزب العتيد إن تحويل السفارة الأمريكية في تل ابيب الى القدس "عملية إرهابية" في حق ملياري مسلم ، مضيفا بأن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني كان مخططا له من قبل صناع القرار على مستوى الإدارة الأمريكية منذ نهاية القرن الماضي، وقال :"..موقف الجزائر إزاء القضية الفلسطينية لا غبار عليه".

قياديون: ولد عباس يريد ربح المزيد من الوقت

أكد ،أحمد بومهدى، عضو المكتب السياسي للأفلان في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" أن قيادة الحزب اختارت تأجيل موعد انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب “من أجل التحضير الجيد لهذا الاجتماع الهام”، مؤكدا أن كل قيادات الحزب كانت مهتمة بالانتخابات المحلية والتحالفات في المجالس البلدية والولائية، ولا يمكن التحضير لمثل هذه المواعيد في غضون أيام.يحدث هذا في وقت يعترض فيه قياديون آخرون على هذا التبرير مؤكدين أن جمال ولد عباس الأمين العام للحزب “يريد ربح المزيد من الوقت”.

بلعياط: ولد عباس لن يصمد إلى غاية 19 مارس

انتقد منسق ما يعرف بالقيادة الموحدة لجبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، إختيار الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس تاريخ 19 مارس 2018 موعدا لإنعقاد اجتماع اللجنة المركزية. وشبّه بلعياط- خلال حديثه مع موقع سبق برس- تأجيلات ولد عباس المتكررة لموعد إنعقاد الدورة ، بمواعيد “عرقوب كلّما اقترب ابتعد”، مؤكدا بأنّه “مع وصول تاريخ 19 مارس سيكون الوقت قد مرّ على جمال ولد عباس”، في تلميح إلى مخطط للإطاحة بالأمين العام للأفلان قبل إنعقاد الدورة، وقال إن ولد عباس يبقى أمين عام مزيف بالنسبة له، حاله حال الأمين العام الأسبق عمار سعيداني، فيما دعا أعضاء اللجنة المركزية لليقظة وتغليب مصلحة الحزب وتحريره ممن يسيؤون إليه.

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