مجلس الامة يشارك جلسة طارئة للبرلمان العربي حول القدس
يشارك السيدان:
-عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة،عضو البرلمان العربي.
-بزاز عزيز، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان العربي.
في جلسة طارئة للبرلمان العربي، النقرر عقدها يوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 بمقر الجامعة العربية في القاهرة (مصر).
وتعقد هذه الجلسة لمناقشة التطورات الخطيرة فيما يتعلق بإصدار الادارة الأمريكية، قرارا بنقل سفارتها الى مدينة القدس والاعتراف بها عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال اسرائيل، وما يمثله هذا القرار من انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي .
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