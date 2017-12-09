

وفاةالجنرال المتقاعد محمد عطايلية، بالمستشفى العسكري "عين النعجة." اشارت مصادر اعلامية ان الجنرال المتقاعد محمد عطايلية، وفته المنية اليوم السبت بالمستشفى العسكري بعين النعجة. واستنادا لذات المصادر ان المرحوم توفي بعد صراع مرير مع



وفاةالجنرال المتقاعد محمد عطايلية، بالمستشفى العسكري "عين النعجة." اشارت مصادر اعلامية ان الجنرال المتقاعد محمد عطايلية، وفته المنية اليوم السبت بالمستشفى العسكري بعين النعجة. واستنادا لذات المصادر ان المرحوم توفي بعد صراع مرير مع



وفاة 6 أشخاص بحروق وجرح 14 آخرين اثر حوادث المرور في الـ 48 ساعة الأخيرة لقي ستة (6) أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر 7 حوادث مرور سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة حسب ما أورده اليوم



وزير العدل حافظ الاختام ينصب اللجنة الوطنيةللقانون الدولي الانساني بالمحكمة العليا‎ بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة نصب اليوم السبت التاسع ديسمبر 2017 وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني . وبالمناسبة



مفهوم الرياء يعرّف الرّياء بأنّه الحالة الّتي يعمل فيها الإنسان العمل وهو يراعي نظر النّاس إليه فيه، كمن يصلّي ويحسن صلاته من أجل أن ينظر إليه النّاس،



أويحيى يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسليي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حسب بيان لمصالح الوزير



جسر من الإبداع الأندلسي يمتد بين تونس وقسنطينة أضاء أعضاء الجوق الموسيقي المشترك الجزائري-التونسي و جمعية "نجم قرطبة" أول أمس، تزامنا مع ثالث سهرات المهرجان الثقافي الدولي للمالوف سماء المسرح الجهوي محمد الطاهر



زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون": "لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها" أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أول أمس، عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال كيم متهكما "لا توجد



انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط غدا ستنعقد الدورة 98 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك) في العاشر من ديسمبر الحالي بالكويت، بمشاركة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني. وقال بيان للوزارة