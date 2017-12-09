اشارت مصادر اعلامية ان الجنرال المتقاعد محمد عطايلية، وفته المنية اليوم السبت بالمستشفى العسكري بعين النعجة. واستنادا لذات المصادر ان المرحوم توفي بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر ناهز86 سنة. للذكير، فقد شغل المرحوم منصب قائد الناحية العسكرية الرابعةفي الفترة ما بين 1969 و1979، ثم قائدا للناحية العسكرية والأولى في الفترة مابين 1979 و1988. فيما كان آخر منصب له هو مفتش عام بوزارة الدفاع الوطني وذلك في افترة مابين 1988 و1990.
وفاةالجنرال المتقاعد محمد عطايلية، بالمستشفى العسكري "عين النعجة."
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