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09/12/2017 15:04:00

وفاة 6 أشخاص بحروق وجرح 14 آخرين اثر حوادث المرور في الـ 48 ساعة الأخيرة


لقي ستة (6) أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح  متفاوتة الخطورة إثر 7 حوادث مرور سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة  حسب ما  أورده اليوم السبت بيان للحماية المدنية . وأثقل حصيلة - يضيف البيان - سجلت على مستوى ولاية الشلف بوفاة شخصين (2) على إثر اصطدام بدراجة نارية بجرار بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية واد قوسين  (الشلف). كما سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة شخص تسمما بغاز أكسيد الكربون في حين تم أنقاد وإسعاف 41 آخرين اختنقوا بعد استنشاق غاز أكسيد الكربون المنبعث من  اجهزة التدفئة المختلفة داخل المنازل،  بعدد من الولايات. كما تدخلت مصالح الحماية المدنية أيضا من اجل إخماد 11 حريق حضري وصناعي تسبب  في وفاة طفل (5 سنوات) بولاية الجزائر على إثر حريق شب بمنزل قديم ببلدية بئرخادم بالإضافة إلى إصابة 33 شخص بصعوبة في التنفس جراء استنشاق دخان الحرائق، وكذا إصابة 5 آخرين بحروق بعدة ولايات.  وذكر البيان بتدخل أعوان الحماية المدنية لولاية المدية، على إثر تسرب للغاز متبوع بحريق خلال أشغال أقيمت على مستوى الأنبوب الرئيسي للغاز بحي 15  ديسمبر بالمدية خلف الحادث إصابة  شخصين(2)  بحروق من الدرجة الأولى والثانية، و كذا إصابة 02 آخرين بجروح.

 

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