الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/12/2017 15:01:00

وزير العدل حافظ الاختام ينصب اللجنة الوطنيةللقانون الدولي الانساني بالمحكمة العليا‎


بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة  نصب اليوم السبت التاسع ديسمبر 2017 وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي  الانساني . وبالمناسبة  انتهز وزير العدل المناسبة ليؤكدا  في كلمته امام المدعوين من الوزراء وضيوف .اننا نحن الشعب الجزائري نفتخر بانتسابنا للقيم السمحة  لديننا الحنيف تشبعنا  بتلك المثل العليا والاخلاق النبيلة وهي تلك التي جعلت عبد القادر بن محي الدين مؤسس الدولة الجزائرية ا في العصر الحديث "مكنته كي يصبح  اول من وضع اصول قواعد واسس معاملة  اسرى  الحرب والمدنيين تحت وطأة الاحتلال وهذا من خلال  تلك اللوائح التي اصدرها عام 1843 تهتم بمعاملة جرحى واسرى الحرب .والدولة  الجزائرية  ضلت ولا تزال حرصة على الالتزام بالقانون الدولي الانساني  حيث انضمت الحكومة المؤقتة الى اتفاقيات جنيف  يوم 20 جوان 1960 ا الى غاية هذا  المد التاريخي يقول وزير العدل ظل القانون في صون كرامة الانسان  والمواطن الجزائري حيثما كان  الى غاية بدا قانون الوئام المدني  والمصالحة الوطنية اللذين بادر بهما رئيس الجمهورية  بهدف اخماد نار الفتنة واستعادة الامن والاستقرار من تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني مرورا باهم الاصلاحات التي عرفتهم العدالة في ظل الحكم الراشد علاوة على البرامج الاقتصادية والاجتماعية  حيث رفعت من مستوى ضمان العيش  الكريم للمواطنين وقبل  ان يختتم كلمته  اشار ان حالة اللآامن السائدة هنا وهناك  سببها يقول وزير العدل الدخل في الشؤون الداخلية للشعوب  والدول حيث كثيرا ما اثرت على  الحق في الحياة والسلامة البدنية  في ممارسة الحقوق والحريات .بل ساهمت تلك التدخلات في نشر مختلف انواع الجرائم  في مقدمتها الارهاب  الخطير العابر للحدود...يذكر أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر التي يترأسها وزير العدل حافظ الأختام، تتكون من 24 عضوا، من بينهم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، و5 أعضاء يمثلون مختلف الهيئات المعنية كذلك بالقانون الدولي الإنساني وهي الدرك الوطني، الأمن الوطني،الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامي

 

 

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

وفاة 6 أشخاص بحروق وجرح 14 آخرين اثر حوادث المرور في الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي ستة (6) أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح  متفاوتة الخطورة إثر 7 حوادث مرور سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة  حسب ما  أورده اليوم
image

وزير العدل حافظ الاختام ينصب اللجنة الوطنيةللقانون الدولي الانساني بالمحكمة العليا‎

بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة  نصب اليوم السبت التاسع ديسمبر 2017 وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي  الانساني . وبالمناسبة 
image

مفهوم الرياء

يعرّف الرّياء بأنّه الحالة الّتي يعمل فيها الإنسان العمل وهو يراعي نظر النّاس إليه فيه، كمن يصلّي ويحسن صلاته من أجل أن ينظر إليه النّاس،
image

أويحيى يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

 استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسليي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حسب بيان لمصالح الوزير
image

جسر من الإبداع الأندلسي يمتد بين تونس وقسنطينة

أضاء أعضاء الجوق الموسيقي المشترك الجزائري-التونسي و جمعية "نجم قرطبة" أول أمس، تزامنا مع ثالث سهرات المهرجان الثقافي الدولي للمالوف سماء المسرح الجهوي محمد الطاهر
image

زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون": "لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها"

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أول أمس، عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال كيم متهكما "لا توجد
image

انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط غدا

ستنعقد الدورة 98 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك) في العاشر من ديسمبر الحالي بالكويت،  بمشاركة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني. وقال بيان للوزارة
image

زعـــــــــــــــلان: مطار الجزائر الدولي سيسلم في 2019

·      .. تطهير الأرصدة الباقية للتحصيل للمديرية العامة للضرائب "ضروري" أكد وزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغاني زعلان،بأن وتيرة سير أشغال مطار الجزائر الدولي الجديد تقارب 75
image

دليل وطني لخطب الجمعة

أصدرت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، دليلا وطنيا لخطب الجمعة، يتناول 52 موضوعا بعدد أسابيع السنة . ويسمح الدليل للأئمة الخطباء انتقاء الموضوع
image

بوراس: بنوك جزائرية بالخارج..وسكنات ترقوية لأبناء الجالية

استجابت الحكومة لبعض انشغالات الجالية ، حيث من المزمع فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج، كما تتكفل الدولة بتخصيص حصة من السكنات الترقوية لأبناء الجالية. وكانت هذه
قيم هذا المقال
0