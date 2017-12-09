وزير العدل حافظ الاختام ينصب اللجنة الوطنيةللقانون الدولي الانساني بالمحكمة العليا‎





بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة نصب اليوم السبت التاسع ديسمبر 2017 وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني . وبالمناسبة انتهز وزير العدل المناسبة ليؤكدا في كلمته امام المدعوين من الوزراء وضيوف .اننا نحن الشعب الجزائري نفتخر بانتسابنا للقيم السمحة لديننا الحنيف تشبعنا بتلك المثل العليا والاخلاق النبيلة وهي تلك التي جعلت عبد القادر بن محي الدين مؤسس الدولة الجزائرية ا في العصر الحديث "مكنته كي يصبح اول من وضع اصول قواعد واسس معاملة اسرى الحرب والمدنيين تحت وطأة الاحتلال وهذا من خلال تلك اللوائح التي اصدرها عام 1843 تهتم بمعاملة جرحى واسرى الحرب .والدولة الجزائرية ضلت ولا تزال حرصة على الالتزام بالقانون الدولي الانساني حيث انضمت الحكومة المؤقتة الى اتفاقيات جنيف يوم 20 جوان 1960 ا الى غاية هذا المد التاريخي يقول وزير العدل ظل القانون في صون كرامة الانسان والمواطن الجزائري حيثما كان الى غاية بدا قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللذين بادر بهما رئيس الجمهورية بهدف اخماد نار الفتنة واستعادة الامن والاستقرار من تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني مرورا باهم الاصلاحات التي عرفتهم العدالة في ظل الحكم الراشد علاوة على البرامج الاقتصادية والاجتماعية حيث رفعت من مستوى ضمان العيش الكريم للمواطنين وقبل ان يختتم كلمته اشار ان حالة اللآامن السائدة هنا وهناك سببها يقول وزير العدل الدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول حيث كثيرا ما اثرت على الحق في الحياة والسلامة البدنية في ممارسة الحقوق والحريات .بل ساهمت تلك التدخلات في نشر مختلف انواع الجرائم في مقدمتها الارهاب الخطير العابر للحدود...يذكر أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر التي يترأسها وزير العدل حافظ الأختام، تتكون من 24 عضوا، من بينهم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، و5 أعضاء يمثلون مختلف الهيئات المعنية كذلك بالقانون الدولي الإنساني وهي الدرك الوطني، الأمن الوطني،الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامي

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