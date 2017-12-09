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09/12/2017 13:54:00

أويحيى يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي


 استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسليي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حسب بيان لمصالح الوزير الأول. وجرى اللقاء بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحريي السيد عبد القادر بوعزقي

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