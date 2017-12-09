دليل وطني لخطب الجمعة
أصدرت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، دليلا وطنيا لخطب الجمعة، يتناول 52 موضوعا بعدد أسابيع السنة . ويسمح الدليل للأئمة الخطباء انتقاء الموضوع الدين يريدون تناوله أثناء خطبة الجمعة،حيث يجدوا في الدليل شواهد من الكتاب والسنة، كما يمكن الاستفادة من الدليل بالرجوع لموقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
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