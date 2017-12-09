بوراس: بنوك جزائرية بالخارج..وسكنات ترقوية لأبناء الجالية





استجابت الحكومة لبعض انشغالات الجالية ، حيث من المزمع فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج، كما تتكفل الدولة بتخصيص حصة من السكنات الترقوية لأبناء الجالية. وكانت هذه المطالب محل انشغال و اهتمام كبير من طرف الجالية الجزائرية بالخارج، حيث رفعها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات الخارجية جمال بوراس في عديد المرأت من خلال الأسئلة التي تقدم بها إلى أعضاء الحكومة، من أحل تلبية هذه المطالب حيث من المفترض أن تكون بنوك جزائرية في فرنسا قيد الخدمة بداية السنة الجديدة وكذا سكنات ترقوية لأبناء الجالية . وقال بوراس:"الرئيس بوتفليقة لطالما كانت الجالية في صلب اهتمامه حيث تم إطلاق حزمة من الإصلاحات و المشاريع سنة 2014، ضمن برنامج حملته من أحل التكفل بهم وهو ما يتم الآن ،أما بخصوص السكنات فإن الحكومة بصدد دراسة هذا الملف بجدية قبل إطلاق كوطة تخص أبناء الجالية قبل نهاية السنة على أقصى تقدير ".

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