اطلاق العملية الثانية لاختيار مواقع "عدل 2 "





أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ،أول أمس، العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013) وذلك عبر 34 ولاية . وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة فإن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بعملية اختيار المواقع السكنية سيكون ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحا، موضحا أن الموقع سيبقى مفتوحا إلى غاية انتهاء آخر مكتتب من اختيار موقعه، مشيرا إلى أن المكتتبين "لهم كل الوقت لذلك".وتخص هذه العملية، حسب الوزارة، 78 ألف مكتتب عبر 34 ولاية، مبرزة أن حصة الجزائر العاصمة وحدها تبلغ 18.000 مكتتب ستسمح لهم هذه العملية إمكانية اختيار مواقعهم.أما الحصة المتبقية أي 60.000 مكتتب، فهي موزعة على 33 ولاية هي : الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف ،سكيكدة ،سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، معسكر، ورقلة، وهران، بومرداس، الطارف، تندوف، الوادي، سوق أهراس، تيبازة، عين الدفلى، غرداية، غليزان.

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