الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/12/2017 10:49:00

اطلاق العملية الثانية لاختيار مواقع "عدل 2 "


أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ،أول أمس، العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة  للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013) وذلك عبر 34 ولاية . وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة فإن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بعملية اختيار المواقع السكنية سيكون ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحا، موضحا أن الموقع سيبقى مفتوحا إلى غاية انتهاء آخر مكتتب من اختيار موقعه، مشيرا إلى أن المكتتبين "لهم كل الوقت لذلك".وتخص هذه العملية، حسب الوزارة، 78 ألف مكتتب عبر 34 ولاية، مبرزة أن حصة الجزائر العاصمة وحدها تبلغ 18.000 مكتتب ستسمح لهم هذه العملية إمكانية  اختيار مواقعهم.أما الحصة المتبقية أي 60.000 مكتتب، فهي موزعة على 33 ولاية هي : الشلف،  الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان،  تيارت، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف ،سكيكدة ،سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة،  المدية، مستغانم، معسكر، ورقلة، وهران، بومرداس، الطارف، تندوف، الوادي، سوق أهراس، تيبازة، عين الدفلى، غرداية، غليزان.

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 17 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون": "لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها"

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أول أمس، عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال كيم متهكما "لا توجد
image

انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط غدا

ستنعقد الدورة 98 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك) في العاشر من ديسمبر الحالي بالكويت،  بمشاركة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني. وقال بيان للوزارة
image

زعـــــــــــــــلان: مطار الجزائر الدولي سيسلم في 2019

·      .. تطهير الأرصدة الباقية للتحصيل للمديرية العامة للضرائب "ضروري" أكد وزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغاني زعلان،بأن وتيرة سير أشغال مطار الجزائر الدولي الجديد تقارب 75
image

دليل وطني لخطب الجمعة

أصدرت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، دليلا وطنيا لخطب الجمعة، يتناول 52 موضوعا بعدد أسابيع السنة . ويسمح الدليل للأئمة الخطباء انتقاء الموضوع
image

بوراس: بنوك جزائرية بالخارج..وسكنات ترقوية لأبناء الجالية

استجابت الحكومة لبعض انشغالات الجالية ، حيث من المزمع فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج، كما تتكفل الدولة بتخصيص حصة من السكنات الترقوية لأبناء الجالية. وكانت هذه
image

اطلاق العملية الثانية لاختيار مواقع "عدل 2 "

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ،أول أمس، العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة  للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013) وذلك
image

شهاب: "ماكرون ربط ملف الذاكرة بموقعه الشخصي من التاريخ"

يرى الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربط ملف الذاكرة بموقعه الشخصي من التاريخ. وأوضح ،شهاب صديق، في تصريح لموقع
image

أويحيى : "رئيسنا بصحة جيدة ويسير البلاد بشكل جيد"

أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة ويسير البلاد بشكل جيد، موضحا أن الجزائر لا تثير مسألة الذاكرة لحصر
image

الجزائريون ينتفضون ضد "ترامب"، ويؤكون: "القدس" ..عاصمة فلسطين الأبدية

· عرفت العديد من ولايات الوطن، أمس، مظاهرات سلمية منددة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وأطلقت الأحزاب السياسية بيانات تنديد واستنكار ضد ترامب، معتبرين القرار انتهاك صارخ واستفزاز وابتزاز واغتصاب للشرعية الدولية.
image

صدور المرسوم التنفيذي الخاص بدفتر شروط النشاط في الجريدة الرسمية "السيارات "

صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر الماضي و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 68 .
قيم هذا المقال
0