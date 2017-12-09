شهاب: "ماكرون ربط ملف الذاكرة بموقعه الشخصي من التاريخ"
يرى الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربط ملف الذاكرة بموقعه الشخصي من التاريخ. وأوضح ،شهاب صديق، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" بالقول:"..مبدئيا مواقف التجمع الوطني الديمقراطي فيما يخص السياسة الخارجية تنتدرج في إطار السياسة الخارجية للدولة ولذلك نحن نتبنى الموقف الرسمي للدولة" من الزيارة، مؤكدا :"يبقى ماكرون أتى ليدافع عن مصالح فرنسا ليس إلا وحاول أن يضع النقاش خارج إطار الماضي ويربط الذاكرة بموقعه الشخصي من التاريخ ونحن نعرف أن التاريخ لا يختزل وفرنسا الرسمية لا تستطيع أن تتجرد من مسؤوليتها التاريخية مما حدث إبان الحقبة الاستعمارية". وقال شهاب :"الاعتراف بهذا العبء التاريخي في حق الانسانية والجزائريين مطلب مدى العصور والأجيال"، موضحا:"..لا بد علينا أن لا نضع الذاكرة كعقبة لتحقيق الشراكة الاستثنائية".
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