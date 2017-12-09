

زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون": "لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها" أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أول أمس، عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال كيم متهكما "لا توجد



انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط غدا ستنعقد الدورة 98 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك) في العاشر من ديسمبر الحالي بالكويت، بمشاركة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني. وقال بيان للوزارة



زعـــــــــــــــلان: مطار الجزائر الدولي سيسلم في 2019 · .. تطهير الأرصدة الباقية للتحصيل للمديرية العامة للضرائب "ضروري" أكد وزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغاني زعلان،بأن وتيرة سير أشغال مطار الجزائر الدولي الجديد تقارب 75



دليل وطني لخطب الجمعة أصدرت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، دليلا وطنيا لخطب الجمعة، يتناول 52 موضوعا بعدد أسابيع السنة . ويسمح الدليل للأئمة الخطباء انتقاء الموضوع



بوراس: بنوك جزائرية بالخارج..وسكنات ترقوية لأبناء الجالية استجابت الحكومة لبعض انشغالات الجالية ، حيث من المزمع فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج، كما تتكفل الدولة بتخصيص حصة من السكنات الترقوية لأبناء الجالية. وكانت هذه



اطلاق العملية الثانية لاختيار مواقع "عدل 2 " أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ،أول أمس، العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013) وذلك



شهاب: "ماكرون ربط ملف الذاكرة بموقعه الشخصي من التاريخ" يرى الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربط ملف الذاكرة بموقعه الشخصي من التاريخ. وأوضح ،شهاب صديق، في تصريح لموقع



أويحيى : "رئيسنا بصحة جيدة ويسير البلاد بشكل جيد" أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة ويسير البلاد بشكل جيد، موضحا أن الجزائر لا تثير مسألة الذاكرة لحصر



الجزائريون ينتفضون ضد "ترامب"، ويؤكون: "القدس" ..عاصمة فلسطين الأبدية · عرفت العديد من ولايات الوطن، أمس، مظاهرات سلمية منددة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وأطلقت الأحزاب السياسية بيانات تنديد واستنكار ضد ترامب، معتبرين القرار انتهاك صارخ واستفزاز وابتزاز واغتصاب للشرعية الدولية.