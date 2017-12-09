أويحيى : "رئيسنا بصحة جيدة ويسير البلاد بشكل جيد"





أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة ويسير البلاد بشكل جيد، موضحا أن الجزائر لا تثير مسألة الذاكرة لحصر العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لتحديد حلول كفيلة بإرضاء الشعبين حول هذا الموضوع، وقال إنها تبذل جهودا معتبرة لتامين منطقة الساحل . وأوضح ،أويحيى، خلال لقائه بمقر سفارة الجزائر بفرنسا مع الجالية الجزائرية بمناسبة تواجده بالعاصمة الفرنسية في إطار انعقاد الدورة الـ 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بالقول:"فيما يخص أخبار البلاد فاني أقول لكم إن رئيس جمهوريتنا عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة و ندعوا الله أن يطيل في عمره ويمده بالصحة الجيدة"، مستطردا:"..حقيقة، أن رئيسنا لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها عند لقائكم به في سنة 2000 و 2004 هنا بفرنسا لكن وعكس كل الشائعات والدعايات التي يروجها البعض سواء من الجزائر أو من الخارج فإن رئيسنا يسير البلاد بشكل جيد في شتى المجالات ولا يوجد لا ديوان أسود ولا سلطة خفية في الجزائر".

تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين..

أكد الوزير الأول بباريس أن الدورة الـ 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية تكتسي "بعدا خاصا" من شأنه تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين، مثمنا النتائج المحققة خلال سنة 2017 بشأن التعاون الثنائي، وقال خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب:"..يكتسي موعد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية بعدا خاصا من شأنه أن يسمح بتعزيز هذه الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين منذ خمس سنوات".

اتفاق حول تنقل عمل وإقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم

كشف أويحيى خلال رده على سؤال حول الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 1968 المتعلق بتنقل وعمل و إقامة الرعايا الجزائريين و عائلاتهم، عن توقيع قريبا لوثيقة ملحقة قصد "التكفل بفئة السكان التي لا يغطيها الاتفاق، والتي تخص الشباب الذين يأتون إلى فرنسا والذين ليسوا طلبة ولا عمال"، موضحا أن "الأمور تسير بشكل جيد على العموم بالنسبة للطلبة الجزائريين في فرنسا وكذا المتقاعدين حيث يتم التكفل بوضعيتهم بشكل جيد".

الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتأمين الساحل

أكد ،الوزير الأول،أن الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتامين منطقة الساحل موضحا آن للجزائر "موانع دستورية" تمنعها من التدخل عسكريا خارج حدودها، موضحا أن الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتامين الساحل، وقال:"..مساهمة الجزائر في تأمين الساحل يتم في إطار العلاقات الثنائية مع البلدان المعنية"، مذكرا بأنه يوجد منذ عقد من الزمان تنسيق عسكري وأمني بين الجزائر و بلدان الجوار".وعن سؤال حول إمكانية انضمام الجزائر إلى ما يسمى "مجموعة 5 الساحل" أوضح أويحيى أن للجزائر موانع دستورية تمنع قواتها العسكرية من التدخل خارج حدودها، أما في مجال الجهود الضرورية لعودة السلم إلى بلدان المنطقة أكد أن الجزائر تعمل بالتشاور مع أطراف المجتمع الدولي الذي تتبوأ فرنسا ضمنه موقعا هاما.

..الجزائر لا تثير ملفات الماضي ..والإسراع في تسليم جماجم الشهداء

أكد الوزير الأول،أحمد أويحيى أن الجزائر لا تثير مسألة الذاكرة لحصر العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لتحديد حلول كفيلة بإرضاء الشعبين حول هذا الموضوع، وأضاف:"....الجزائر لا تثير ملف الماضي لحصر العلاقات الجزائرية الفرنسية في الماضي بل لتخفيف المسعى المشترك نحو المستقبل"، وأضاف :"..الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر مكنت من فتح ملفين وهما إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن الـ 19 والأرشيف".وشدد الوزير الأول عقب توقيعه على 11 اتفاقية شراكة بين فرنسا والجزائر على ضرورة الحل النهائي لملف الذاكرة واستراجاع الجماجم الشهداء، مطالبا فرنسا بإسراع سن القانون الذي يسمح بهذا الإجراء، مؤكدا أن إصرار الجزائر على موضوع الذاكرة ليس عقبة في علاقات الثنائية بين البلدين، بل حفظ لحقها وتاريخها خاصة بعد تصريح رئيس الفرنسي أمس وابداء موافقته على إعادة جماجم الشهداء التي يرجع تاريخها إلى القرن 19.

لا زالت لدينا نقائص لكن الجزائر تحقق تقدما كبيرا

أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أمام أعضاء الجالية الوطنية أنه لا تزال هناك "نقائص" في مجال التنمية ، مشيرا إلى أن الجزائر "قد حققت تقدما" في هذا المجال، وقال:"..لا زالت لدينا نقائص على المستوى التنموي لكن الجزائر حققت تقدما كبيرا سيما خلال السنوات الـ 18 من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، موضحا أن 11 مليون شابا من الذكور والإناث أي أكثر من ربع السكان "يتوجهون كل صباح إلى المدرسة و المتوسطة و مركز التكوين المهني أو الجامعة" ، مضيفا أن تمدرس الذكور و الإناث قد بلغ 97 % وتشكل فئة البنات الغالبية في الجامعات التي تعد حوالي مليوني طالب. أما فيما يتعلق بقطاع السكن فأكد أن أكثر من 4 ملايين مسكن قد وزعت منذ سنة 2000 ، وقال:"سنة 2017 ستنتهي بتسليم 300000 مسكن جديد و نفس العدد سيسلم في سنة 2019"، مشيرا إلى أن الدولة قد تمكنت من تقليص نسبة البطالة إلى غاية 12 % حتى وإن بقيت -كما قال- "تفوق 20 % لدى الشباب كما هو الأمر في أماكن أخرى بما فيها أوروبا".

الجزائر لا تصدر إلا النفط والغاز..

أما على الصعيد الاقتصادي فقد أقر كذاك بأن الجزائر تصدر "فقط" النفط والغاز لكن ذلك لا يعني أن "اقتصادنا ليس متنوعا بعض الشيئ"، وأضاف:"المحروقات لا تشكل إلا 30 % من الناتج الداخلي الخام في حين تمثل الفلاحة حوالي 14 % و الصناعة 5 % و الباقي تمثله الخدمات"، مؤكدا أن هذه الحصيلة "التي تعكس حقائق مؤكدة لا تعني أنه لم يعد لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية"، وتابع قوله إن بعض تلك المشاكل ناجمة عن "غياب التنظيم" فيما تعود مشاكل أخرى إلى "أسباب أكبر".

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