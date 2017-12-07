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07/12/2017 20:24:00

الجزائر تبذل جهودا "معتبرة" لتأمين الساحل


اكد الوزير الاول احمد اويحيى يوم الخميس بباريس ان الجزائر تبذل جهودا "معتبرة" لتامين منطقة الساحل موضحا ان للجزائر "موانع دستورية" تمنعها من التدخل عسكريا خارج حدودها.

و صرح السيد اويحيى خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي ادوارد فيليب  عقب اشغال الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية  الفرنسية ان "الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتامين الساحل".

و اشار الى ان مساهمة الجزائر في تامين الساحل "يتم في اطار العلاقات  الثنائية مع البلدان المعنية" مذكرا بانه يوجد منذ عقد من الزمان "تنسيق عسكري  و امني بين الجزائر و بلدان الجوار".

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