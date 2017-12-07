

صدور المرسوم التنفيذي الخاص بدفتر شروط النشاط في الجريدة الرسمية "السيارات " صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر الماضي و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 68 .



الجزائر تبذل جهودا "معتبرة" لتأمين الساحل اكد الوزير الاول احمد اويحيى يوم الخميس بباريس ان الجزائر تبذل جهودا "معتبرة" لتامين منطقة الساحل موضحا ان للجزائر "موانع دستورية" تمنعها من التدخل عسكريا خارج حدودها.



فرنسا لا تؤيد ترامب أحادي الجانب بشأن القدس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر، إثر إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، الأربعاء، إن فرنسا لا تؤيد قرار ترامب أحادي الجانب بشأن القدس.



حادث مرور خطير يخلف وفاة شخصين واصابة 2 اخرين بجروح بالغة الخطورة بتيسمسيلت حادث مرور خطير وقع على طول الطريق الوطني رقم 14 تحديدا في النقطة الرابطة بين تيسمسيلت وخمستي الحادث خلف وفاة شخصين امرأة توفيت بعدما نقلت



إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، صباح اليوم 06 ديسمبر 2017، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية



إرهابي يسلم نفسه للسلطات بأدرار في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 06 ديسمبر 2017، للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار بالناحية



توقيف ثلاثة تجار مخدرات وضبطا (71) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من بالوادي وتلمسان في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، يوم 05 ديسمبر 2017، بالوادي/ن.ع.4 وتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار



طبق قسنطيني خالص بعبق الأصالة في افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للمالوف استمتع عشاق النغمة الأصيلة سهرة، أول أمس، بمناسبة انطلاق الطبعة العاشرة من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بالمسرح الجهوي محمد الطاهر فرقاني بطبق قسنطيني خالص عبقته



البيت الأبيض: ترامب يؤجل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجل قراره بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، على أن يتخذ القرار في هذا